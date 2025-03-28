Еще одна область Беларуси повышает плату за проезд в общественном транспорте

Еще одна область Беларуси повышает плату за проезд в общественном транспорте1
- 28.03.2025, 13:13
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Новые тарифы начнут действовать уже завтра.
С 29 марта Могилевский облисполком повышает тарифы на проезд в общественном транспорте. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
Так, разовые талоны подорожают на 10 копеек: до 90 копеек в обычных городских автобусах и до 1 рубля на экспрессных маршрутах.
Проиндексированы и цены на проездные.
Ранее таким же образом подорожал проезд в Минской области.