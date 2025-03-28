закрыть
28 марта 2025, пятница, 13:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Еще одна область Беларуси повышает плату за проезд в общественном транспорте

1
  • 28.03.2025, 13:13
  • 1,224
Еще одна область Беларуси повышает плату за проезд в общественном транспорте

Новые тарифы начнут действовать уже завтра.

С 29 марта Могилевский облисполком повышает тарифы на проезд в общественном транспорте. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

Так, разовые талоны подорожают на 10 копеек: до 90 копеек в обычных городских автобусах и до 1 рубля на экспрессных маршрутах.

Проиндексированы и цены на проездные.

Ранее таким же образом подорожал проезд в Минской области.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, выйди в город
Рыгорыч, выйди в город Ирина Халип
Моль поселилась в Кремле
Моль поселилась в Кремле Леонид Невзлин
Иллюзия «режима тишины»
Иллюзия «режима тишины» Петр Олещук
Ждет экипаж команду
Ждет экипаж команду Владимир Халип