Bloomberg: Американских переговорщиков просто разыгрывают 28.03.2025, 13:22

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Трамп должен последовать собственному совету и покинуть стол переговоров.

Есть по крайней мере один совет из книги Дональда Трампа «Искусство сделки», с которым согласится любой, кто хоть раз вел переговоры: «Покинь стол переговоров вовремя». Что касается частичного соглашения о прекращении огня, которое он пытается заключить с Россией по Черному морю, — время пришло, пишет Марк Чемпион для Bloomberg перевод (перевод — сайт Charter97.org).

Заявления США и России, опубликованные после предполагаемого заключения сделки, ясно показывают, что на самом деле она так и не была достигнута. Даже Трамп, что бывает редко, выразил раздражение тактикой Путина, который сопровождает свое кажущееся согласие множеством предварительных условий.

«Возможно, они просто тянут время», — сказал Трамп в интервью Newsmax, добавив, что сам раньше пользовался подобной тактикой, когда не был уверен, хочет ли заключать сделку.

Это еще самое мягкое объяснение. В реальности американских переговорщиков просто разыгрывают. Как сообщило Bloomberg News, Кремль рассматривает соглашение, обеспечивающее безопасное судоходство в Черном море, как способ подорвать международный санкционный режим, который лишает экономику России прибылей с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года. Вторая цель — расколоть Западный альянс, который объединился против России.

Путин знает, что Украине будет чрезвычайно сложно согласиться с предложенными условиями, и что отказ с ее стороны, скорее всего, приведет к новой приостановке поставок оружия и обмена разведданными со стороны США. Он также понимает, что большинство европейских лидеров выступят против снятия санкций. Некоторые уже заявили об этом прямо, настаивая, что санкции, введенные в ответ на вторжение Путина, должны оставаться в силе, пока он не прекратит войну.

Главное заключается в том, что для выполнения ряда этих условий Трампу необходимо заручиться поддержкой Европы, особенно в вопросе восстановления доступа российских банков к базирующейся в Брюсселе международной системе финансовых расчетов SWIFT.

Теперь администрации США предстоит решить, согласиться ли на условия России и вступить в конфликт с Европой или отвергнуть их и попытаться оказать давление на Путина другими способами, которых до сих пор не были задействованы.

Конфликт с Европой может быстро обостриться, так как Венгрия может заблокировать продление санкций ЕС, которые исключают большинство российских банков из SWIFT.

По мнению автора, есть несколько причин, по которым Трампу стоит отказаться от сделки.

Во-первых, это соглашение — всего лишь предварительное соглашение перед настоящим прекращением огня. В западной части Черного моря боевые действия уже практически прекратились, поскольку Украина вытеснила российский флот. Экспорт украинского зерна почти достиг довоенного уровня. Безусловно, прекращение атак на суда снизит страховые ставки для обеих сторон, но эти выгоды будут минимальными.

Украинские чиновники также заявляют, что им неясно, распространяется ли соглашение между США и Россией на Николаев — важный морской порт в устье реки Буг, закрытый с начала войны, — или вообще на портовую инфраструктуру, а не только на сами суда. Таким образом, по сути, этот договор не имеет реального значения.

Выполнения требований Путина, напротив, будет иметь серьезные последствия. Однако это вовсе не потому, что они, как утверждается в российском заявлении, снимут ограничения на экспорт сельскохозяйственной продукции и расчеты по ним. Продовольственные товары уже освобождены от санкций и свободно перемещаются. Что эти условия действительно сделают, так это позволят санкционным российским банкам и компаниям возобновить более широкое финансирование своих операций, включая агрессию против Украины.

Вторая причина для отказа — это то, что условия Путина означают сдачу позиций без получения каких-либо уступок в переговорах о прекращении войны.Это также ослабляет позиции Трампа, лишая его ключевого рычага давления, который он мог бы использовать для заключения перемирия, что он, похоже, предпочитает, пытаясь улучшить отношения между США и Россией. Санкции — главный козырь США, и предоставление России доступа к SWIFT ослабило бы это влияние до начала переговоров о полном прекращении огня.

Более того, Путин добился того, чтобы прекращение атак на украинскую энергетическую инфраструктуру было связано с черноморским перемирием. Нет ничего удивительного в том, что реакция Украины на эти переговоры варьируется от недоумения до ярости.

В «Искусстве сделки» был еще один актуальный совет, к которому Трамп должен прислушаться, оценивая условия Путина: «Худшее, что можно сделать в сделке, — это выглядеть отчаянным. Тогда другая сторона почувствует запах крови, и вы погибнете». Что касается прекращения огня в Черном море, то воды уже полны крови.

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