Демографическая ситуация в Беларуси продолжает ухудшаться 28.03.2025, 13:33

Стало известно, на сколько сократилось население страны за 2024 год.

Белстат утверждает, что в Беларуси по состоянию на 1 января 2025-го проживало 9,1 млн человек. За год население нашей страны уменьшилось на 46 698 человек, а за пять последних лет — приблизительно на 300 тысяч, сообщает «Еврорадио».

В Минске насчитывается 1 млн 996 тысяч 730 жителей, в Минской области — 1 млн 456 тысяч 357, в Гомельской — 1 млн 327 тысяч 973, в Брестской — 1 млн 299 тысяч 912, в Витебской — 1 млн 72 тысячи 63 человека, в Гродненской — 984 тысячи 880, в Могилевской области — 971 тысяча 365 человек.

В Бресте 1 января 2025 года было более 346 тысяч жителей, в Витебске — почти 359 тысяч, в Гомеле — чуть более 501 тысячи, в Гродно — 363,7 тысячи, в Могилеве — 352,8 тысячи человек. Только в Могилеве за год жителей стало меньше.

Эксперты полагают, что реальная численность населения Беларуси значительно меньше. За последние годы из-за репрессий за границу выехали сотни тысяч белорусов.

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