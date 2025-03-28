РЭБ против КАБ и «Шахедов»: как украинцы побеждают российские антенны «Комета» 28.03.2025, 13:43

Россия не поспевает в гонке вооружений за Украиной.

На войне в Украине жизням людей угрожают российские корректируемые авиационные бомбы (КАБ) и ударные беспилотники «Шахед», эффективность которых сейчас зависит от систем спутникового наведения «Комета». Издание Forbes рассказало, как усовершенствуется это оружие и средства защиты от него.

Секрет «Кометы»

По словам президента Зеленского, Россия запустила около 1050 ударных беспилотников и 1300 авиабомб всего за одну неделю февраля. Оба вида оружия используют российскую систему спутникового наведения «Комета». Это специальная антенна c контролированной направленностью приема (СRPA), которая может подключаться к любому приемнику спутниковой навигации и фильтровать сигналы, принимая их только от спутников и отсеивая помехи, направляемые с земли.

Украина развернула большое количество средств радиоэлектронной борьбы, в том числе секретную систему «Покрова», которая подавляет даже ракеты. Они глушат связь и подменяют координаты, заставляя дроны и КАБ промахиваться по целям. В итоге они могут упасть в поле, а не на объект инфраструктуры или жилой дом.

В ответ на это Россия модернизирует «Кометы», увеличив количество антенных элементов с 4 до 8, до 12 и более. CRPA использует несколько антенных элементов и объединяет их сигналы умными способами с помощью так называемой фазированной решетки. Сдвигая фазу сигнала при его объединении с другим, антенна может выборочно отсеивать его, и создавать так называемый «нуль». Благодаря этому маломощный спутниковый сигнал может быть принят, даже если поблизости находится более мощный генератор помех.

Как улучшили «Кометы»

Проблема в том, что для генерации каждого нуля требуется дополнительный элемент антенны. Изначально «Комета» имела четыре элемента, то есть могла генерировать три «нуля» и таким образом нейтрализовать воздействие трех систем РЭБ. Если же подключалась еще и четвертая, то пробивала эту защиту и подавляла навигацию.

Украинский специалист по радиоэлектронной борьбе Сергей Флеш в сентябре 2023 года отметил, что для подавления «Кометы» нужно разместить четыре станции радиоэлектронной борьбы в одном районе, что является сложной задачей. Но Силы обороны, похоже, разместили много их в нужных местах, и это возымело эффект.

В отличие от систем управления дронами, для подавления спутниковой навигации требуется всего лишь простое маломощное устройство на известной длине волны. Сейчас в продаже есть немало коммерческих «глушилок» GPS размером с телефон за 30 долларов.

«В конечном итоге Украина смогла преодолеть сопротивление четырехантенных CRPA, поскольку они развернули больше глушителей», — рассказал Forbes аналитик OSINT, известный как Рой.

По его наблюдениям, в 2024 году ВС РФ начали применять улучшенную «Комету-М» с 8 элементами вместо четырех. Благодаря этому точность управляемых планирующих авиабомб и «Шахедов» увеличилась. Но торжество агрессора длилось недолго, и спустя некоторое время россияне пожаловались, что точность бомб с УМПК резко сократилась в некоторых районах. Как предположил аналитик, Украина сконцентрировала в этих местах еще больше средств РЭБ.

В начале 2025 года Рой заметил новую версию «Кометы» с 12 антенными элементами. А в марте Сергей Флэш опубликовал на своем канале в Telegram фотографии захваченной «Кометы» с не менее чем 16 элементами. И это еще не предел.

«Объем данных и обработки данных увеличивается с каждым дополнительным элементом антенны. Общий размер решетки также станет ограничением, поскольку элементы должны быть разделены на несколько сантиметров. Шестнадцать элементов антенны кажутся довольно большими, но это не мешает никому добавлять больше, если это можно сделать дешево», — рассказал DanielR, OSINT-аналитик и физик.

Россия не поспевает

По мнению Роя, ставки на войне сейчас высоки, поэтому Россия не собирается останавливаться. С увеличением количества элементов антенны становятся все тяжелее, но для повышения точности КАБ их продолжат наращивать до тех пор, пока управляемые модули планирования и коррекции (УМПК) еще смогут их унести.

Аналитики обратили внимание на увеличение темпов разработки. Переход от четырех элементов к восьми занял не менее года, затем всего несколько месяцев, чтобы перейти к двенадцати, и еще более короткий промежуток до шестнадцати. Это может указывать на то, что украинцы очень быстро развертывают системы РЭБ, и ВС РФ приходится за ними поспевать.

Это касается подавления навигации, когда бомба или дрон не знает, где именно находится и как лететь к цели. Иначе ситуация обстоит с подменой координат («спуфингом»), когда имитируются сигналы спутника с ложными навигационными данными — «Комете» с этим справиться сложно. На спуфинге специализируется «Покрова», которая была раскрыта в 2024 году и с тех пор, вероятно, увеличила масштабы работы.

Гонка вооружений продолжается, и инженеры с обеих сторон будут работать над новыми технологиями в ответ на новые вызовы. Пока сложно предсказать, какая же в итоге победит на поле боя.

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