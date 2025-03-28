«В одной кассе банка могут отказаться, а в другой — заберут» 28.03.2025, 13:51

С обменом валюты в Беларуси по-прежнему возникают трудности.

«Нео Банк Азия» присоединился к соглашению об использовании единого перечня признаков платежности иностранной валюты. Об этом сообщает «Зеркало» со ссылкой на Ассоциацию белорусских банков.

Напомним, некоторые банки отказываются принимать банкноты, которые визуально не выглядят поврежденными, то есть на них нет каких-то явных дефектов. Это связано с тем, что с июля 2023 года большинство финучреждений стало придерживаться единых правил замены банкнот в иностранной валюте. Для этого разработали единый перечень признаков платежности дензнаков, его одобрил Нацбанк.

С 1 февраля 2024 года банки ввели изменения в единые правила обмена валюты. К этим новшествам тогда присоединилось большинство финучреждений. Планировалось, что после этого в некоторых случаях продать иностранные деньги будет проще. К примеру, банки перестали принимать для обмена банкноты с одним надрывом или надрезом длиной до 10 мм (раньше — максимум 5 мм)

Эти изменения связаны в том числе с санкциями против Беларуси, они ограничивают возможности банков вывозить ветхие доллары и евро, проблема их накопления в банковской системе остается актуальной. И хотя планировалось, что введенные новшества позволят исключить ситуации, когда банки по-разному оценивают платежность банкнот наличной иностранной валюты, на практике по-прежнему встречаются такие ситуации. Доходит даже до того, что в одной кассе банка могут отказаться принимать валюту для обмена из-за ее внешнего вида, а в другой — заберут.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com