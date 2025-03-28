Российская элита приготовилась к затягиванию войны на «сто лет» 6 28.03.2025, 13:58

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Ситуация непредсказуема, Трамп может «взорваться» в любой момент.

Представители российской элиты не ждут скорого завершения войны в Украине после начала переговоров между Москвой и Вашингтоном, сообщили Faridaily высокопоставленные чиновники. По их словам, президент РФ Владимир Путин считает, что хорошо разбирается в характере президента США Дональда Трампа и может уговорить его прекратить войну на условиях России. «Но он (Путин. — ред.) также готов вести войну в течение ста лет. Идея Путина подождать, пока Украина рухнет», — сказал собеседник издания, знакомый с ходом переговоров. При этом он добавил, что эта идея «не такая уж глупая».

Представители российской власти в целом не ожидали, что Трамп займет такую пророссийскую позицию. Однако теперь они опасаются, что американский президент может устроить ловушку. «Ситуация непредсказуема. Он может взорваться в любой момент. Я очень боюсь радикального поведения Трампа», — сказал собеседник издания, работающий с Путиным более 20 лет. Он считает, что Трамп преследует собственные интересы и, если переговоры с Москвой его разочаруют, то российско-американские отношения могут стать еще хуже.

Между тем, пока все внимание Путина приковано к переговорам с США, обычная политическая жизнь в России практически замерла, поскольку чиновники на всех уровнях ждут результатов мирного диалога, отмечает Faridaily. В условиях неопределенности замедлилась даже работа в российском парламенте — законов принимается меньше, а депутаты отказываются комментировать внешнюю политику. «Во внутренней политике везде стало тихо», — подтвердил один из депутатов Госдумы.

Текущая ситуация в России похожа на ту, что была в месяцы перед полномасштабным вторжение в Украину в 2022 году, отмечают источники Faridaily. «Все пытаются догадаться, что происходит в голове у Путина. Либо он никому ничего не говорит, либо всем рассказывает разные вещи», — отметил собеседник, близкий к американо-российским переговорам.

До этого участники закрытой встречи с Путиным, которая прошла 18 марта в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), говорили, что президент предупредил крупных бизнесменов — быстрого урегулирования конфликта в Украине не предвидится. Также он призвал не надеяться на скорое снятие санкций.

По данным «Коммерсанта», Путин рассказал бизнесменам, что потребовал официально признать российскими Крым и четыре оккупированных в ходе войны области Украины. При этом, по информации издания, он дал понять, что если Киев не согласится на эти условия, то Россия может начать наступление на Одессу и другие территории Украины. О том, что Путин сделал ставку на затягивание мирных переговоров по Украине, чтобы захватить как можно больше территорий, ранее говорили источники The Moscow Times. «Время сейчас играет на нас, и мы постараемся извлечь из этого максимум», — отмечал один из российских дипломатов.

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