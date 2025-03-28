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Александра Герасименя поддержала «Хартию’97»

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  • 28.03.2025, 14:37
  • 2,702
Александра Герасименя поддержала «Хартию’97»
Александра Герасименя

Известная спортсменка призвала белорусов Польши помочь независимому сайту.

Многократная чемпионка мира и Европы по плаванию, обладательница трех олимпийских медалей Александра Герасименя рассказала, как проживающие в Польше белорусы могут поддержать сайт Charter97.org. Известная белорусская спортсменка, поддержавшая протесты в 2020 году, перечислила 1,5% своих налогов нашей команде:

— А вы знали, что в Польше при подаче налоговой декларации (PIT) есть очень полезная функция — 1,5% уплаченных вами средств можно отправить на благотворительность, и вы можете сами выбирать, кому их направить?

Вчера я поддержала белорусский сайт «Хартия’97». На самом деле сделать это достаточно просто, в налоговой декларации нужно ввести всего лишь две цифры:

1. В поле «Numer KRS wybranej organizacji (Poz. 147 z PIT-37)» введите номер 0000507234. Это номер FaniMani — партнерской организации, которая поможет получить помощь.

2. В поле «Cel szczegółowy do przekazania 1,5% podatku (Poz. 149 z PIT-37)» нужно ввести цифры 107906. Это номер «Хартии’97» в FaniMani.

Если вы живете и работаете в Польше и не подавали еще налоговую декларацию, если вы думали, как помочь людям в Беларуси получать независимую и правдивую информацию, у вас есть прекрасная возможность это сделать.

И самое главное, вы ничего не тратите — часть уже уплаченного вами подоходного налога пойдет на помощь редакции.

Ваша поддержка бесценна 🙌🏼, — написала Александра Герасименя в Instagram.

Подробную инструкцию, как перечислить 1,5% подоходного налога в Польше на помощь нашей редакции, можно прочитать по ссылке.

Есть и другие способы, как вы можете поддержать нашу команду. Подробнее ознакомиться с ними можно здесь.

Спасибо за вашу поддержку!

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Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

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