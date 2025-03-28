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Глава МИД Польши обсуждал в Вашингтоне освобождение журналиста Анджея Почобута

  • 28.03.2025, 14:49
Глава МИД Польши обсуждал в Вашингтоне освобождение журналиста Анджея Почобута
Радослав Сикорский

Сикорский заявил, что детали разговора «должны остаться конфиденциальными».

Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что во время последнего визита в Вашингтон обсуждал освобождение осужденного в Беларуси журналиста и активиста Анджея Почобута, пишет MOST со ссылкой на польское издание Wp.pl.

Радослав Сикорский не привел подробностей, сообщив, что детали должны остаться конфиденциальными.

— Если бы это зависело от меня, конечно, Анджей Почобут был бы свободен, но, к сожалению, он находится во власти авторитарного режима, — сказал Сикорский.

Сикорский посещал Вашингтон еще 21−25 февраля 2025 года. Тогда он встретился с госсекретарем США Марко Рубио. Они обсуждали, в частности, ситуацию в Украине и трансатлантические отношения.

Анджея Почобут был задержан 25 марта 2021 года в своем доме в Гродно после обыска. С тех пор остается в заключении. Белорусская прокуратура обвинила гродненского журналиста в разжигании национальной розни, реабилитации нацизма и призывах к санкциям. 8 февраля 2023 года ему дали 8 лет колонии. По данным правозащитников, в 2025 году политзаключенному на полгода продлили режим ПКТ — помещения камерного типа, в котором установлен более строгий режим содержания.

25 марта 2025 года, в четвертую годовщину лишения свободы, польские политики вышли на акцию солидарности с Анджеем Почобутом в Белостоке.

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