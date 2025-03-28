КГБ провел обыски у представителей профсоюзов
- 28.03.2025, 15:05
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У «профсоюзников» конфисковали технику, но после допросов отпустили.
Правозащитникам стало известно об обысках КГБ у представителей профсоюзов, пишет ПЦ «Вясна».
«Известно, что у „профсоюзников“ изъяли технику, а после допросов их отпустили», — отмечают правозащитники.
Сообщается, что силовиков интересовали связи с зарубежными фондами. Также они спрашивали людей о так называемом финансировании террористической деятельности.