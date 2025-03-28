«С удовольствием стану губернатором Москвы»: посол Украины посмеялся над Путиным 1 28.03.2025, 15:03

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Василий Боднар

Ранее главе РФ посоветовали «выпить таблетки для стимуляции мозга».

Посол Украины в Польше Василий Боднар саркастически отреагировал на предложение российского диктатора Владимира Путина о введении в Украине «временного управления» под эгидой ООН.

Об этом сегодня, 28 марта, сообщило польское медиа RMF FM. Боднар подчеркнул, что Украина является демократическим государством, и выборы будут проведены после завершения военного положения.

Он отметил, что на этих выборах будет голосовать украинский народ, и отметил, что действующий президент Владимир Зеленский имеет хорошие шансы на переизбрание.

«Когда Россия начнет разрушаться, я с удовольствием стану губернатором оккупированной Москвы, чтобы навести порядок», — добавил он с иронией.

Посол также акцентировал, что Украина не согласится ни на какие территориальные уступки, в частности по Крыму. Он уверен, что Крым будет оставаться частью Украины, и это вопрос времени — будет это решено военным или дипломатическим путем.

Российский диктатор Владимир Путин озвучил новую идею введения «временного управления» в Украине под руководством ООН и нескольких стран для организации выборов и проведения дальнейших мирных переговоров.

После этого советник украинского президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин посоветовал лидеру Кремля «выпить таблетки для стимуляции мозга».

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