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Бензин в Беларуси дорожает третью неделю подряд

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  • 28.03.2025, 15:21
Бензин в Беларуси дорожает третью неделю подряд

Завтра цены опять вырастут на 2 копейки.

С 29 марта в Беларуси в очередной раз вырастут цены на бензин. Об этом предупреждает концерн «Белнефтехим».

Цены на топливо на АЗС вырастут на 2 копейки за литр.

В итоге с 29 марта в зависимости от вида топлива цены составят:

на АИ-92-К5-Евро — 2,4 рубля;

на АИ-95-К5-Евро — 2,5 рубля;

на АИ-98-К5-Евро — 2,72 рубля;

на ДТ — 2,5 рубля.

Как ранее анонсировали в «Белнефтехиме», повышать цены будут с шагом по 2 копейки в неделю с 15 марта. В итоге топливо подорожает на 16 копеек. На данный момент бензин уже прибавил в цене 6 копеек.

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