Бензин в Беларуси дорожает третью неделю подряд

Бензин в Беларуси дорожает третью неделю подряд1
- 28.03.2025, 15:21
Завтра цены опять вырастут на 2 копейки.
С 29 марта в Беларуси в очередной раз вырастут цены на бензин. Об этом предупреждает концерн «Белнефтехим».
Цены на топливо на АЗС вырастут на 2 копейки за литр.
В итоге с 29 марта в зависимости от вида топлива цены составят:
на АИ-92-К5-Евро — 2,4 рубля;
на АИ-95-К5-Евро — 2,5 рубля;
на АИ-98-К5-Евро — 2,72 рубля;
на ДТ — 2,5 рубля.
Как ранее анонсировали в «Белнефтехиме», повышать цены будут с шагом по 2 копейки в неделю с 15 марта. В итоге топливо подорожает на 16 копеек. На данный момент бензин уже прибавил в цене 6 копеек.