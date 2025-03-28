СМИ: Новое соглашение о недрах с США может противоречить евроинтеграции Украины 28.03.2025, 15:33

В тексте появились жесткие ограничения, существенно влияющие на экономический суверенитет страны.

«ЕвроПравда» проанализировала новый текст соглашения с США о недрах, который может противоречить намерению Украины вступить в Европейский Союз из-за жестких ограничений, существенно влияющих на экономический суверенитет Украины.

Об этом говорится в материале «ЕвроПравды», которая располагает текстом соглашения.

В публикации говорится, что в феврале важной проблемой соглашения министра финансов США Скотта Бессента стало требование о том, что компании из США получат эксклюзивное право на новую разработку украинских недр: от руды до природного газа.

Отмечалось, что только в случае, если какое-то месторождение не заинтересовало ни одного американского инвестора, Украина имеет право предлагать лицензию украинским и европейским бизнесам, но и тогда 50% стоимости лицензии и ренты идут в Фонд.

Это наверняка не совместимо ни с существующими договоренностями Украины с ЕС, ни с принципами конкуренции в Евросоюзе, в который Украина стремится вступить. В «февральской» версии соглашения эту проблему решили, однако теперь она вернулась.

В тексте нового соглашения появились жесткие ограничения, существенно влияющие на экономический суверенитет Украины. Документ предусматривает эксклюзивное право американских компаний на разработку украинских недр и ключевых инфраструктурных проектов.

Согласно тексту «мартовского» соглашения, компании из США получат первоочередное право на все будущие инвестиции в сфере природных ресурсов и инфраструктуры.

Только в случае их отказа Украина сможет предлагать участие другим инвесторам, в частности европейским. При этом украинское правительство обязано раскрывать США все конфиденциальные детали таких переговоров.

Кроме того, соглашение запрещает Украине предлагать любому другому инвестору лучшие условия, чем те, что были предложены американцам, в течение года после их отказа.

Отдельный пункт соглашения обязывает Украину добавлять в лицензии на добычу «критически важных ископаемых» запрет на их продажу покупателям из стран, которые DFC (Корпорация финансирования развития США) определяет как стратегических конкурентов США.

Поэтому существует риск, что под такое определение может попасть и Европейский Союз. Это создает прецедент, когда Украина, стремящаяся к вступлению в ЕС, вынуждена будет ограничить торговлю с европейскими партнерами.

Самым противоречивым является положение, лишающее Украину контроля над Фондом, через который будет осуществляться компенсация США стоимости предоставленной помощи:

генерального партнера Фонда, который будет руководить его деятельностью, будет назначать DFC без согласования с Украиной;

большинство в правлении Фонда будут иметь представители США, и их голосов будет достаточно для принятия решений без согласия украинских представителей;

двое представителей Украины в правлении могут лишь пытаться сорвать кворум, но их кандидатуры также должны пройти одобрение со стороны DFC;

фонд, который фактически будет финансироваться за счет украинских природных ресурсов и инфраструктуры, юридически больше похож на американскую организацию. Налоги он будет платить в США, а не в Украине.

Если Украина будет иметь претензии или захочет обжаловать действия Фонда, она вынуждена будет обращаться в суд в Нью-Йорке, а не в украинские судебные органы.

Также администрация Трампа вернула в соглашение о недрах требование к Украине возместить всю помощь, которую США предоставили после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее рассказал, что Соединенные Штаты предложили Украине новую версию соглашения о полезных ископаемых, которая сразу будет предусматривать ратификацию в парламенте за пределами первичного рамочного соглашения.

27 марта он заявил, что пока нет финальной версии соглашения об использовании украинских минеральных ресурсов с США, подписание которого в администрации Трампа ожидают в ближайшее время.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com