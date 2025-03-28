Евросоюз жестко ответил Путину на заявления о «внешнем управлении»3
- 28.03.2025, 15:51
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Позицию Европы озвучила пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Хиппер.
Еврокомиссия ответила на пропагандистские заявления президента России Владимира Путина, в частности на его высказывания о возможности «внешнего управления» Украиной.
Об этом заявила спикер Еврокомиссии Анитта Хиппер во время брифинга 28 марта в Брюсселе, информирует «ЕП».
Она подчеркнула, что ЕС рассматривает Путина как военного преступника, который находится в розыске, и поэтому не будет комментировать его пропагандистские заявления.
«Путин - преступник, и его разыскивают за военные преступления. Мы не собираемся обращать внимание или комментировать все, что он выдает как пропаганду», - заявила Хиппер, подчеркивая, что Россия является агрессором, а Украина демонстрирует стремление к миру.
Другая представительница Еврокомиссии, Паула Пиньо, отметила, что президент Украины Владимир Зеленский был избран легитимно и демократично, и любые предложения по изменениям в руководстве Украины могут быть сделаны только по запросу украинского народа.
Напомним, что кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что в Украине нужно ввести временное управление под эгидой ООН для проведения выборов.