Эксперт рассказал об исчезновении американских военных недалеко от белорусско-литовской границы 4 28.03.2025, 15:59

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Есть три версии.

Во вторник, 25 марта, во время учений на литовском полигоне Пабраде, недалеко от границы с Беларусью, исчезли американские солдаты.

В минувший четверг стало известно, что пропавшую гусеничную бронемашину нашли в болоте на глубине 5 м. Продолжается спасательная операция.

Офицер запаса и эксперт в области обороны Дарюс Антанайтис в интервью телеканалу LNK рассказал об особенностях полигона и возможных причинах трагедии, пишет Delfi.lt.

«Пабрадский полигон — центральный полигон Литовской армии, это самый большой полигон, там проводят больше всего учений. Сам полигон — большая территория, разделенная на участки поменьше, где идут учения. Основное поле — для стрельбы, это больше 10 гектаров открытой местности, где можно стрелять их оружия разного калибра. Вокруг много лесов с холмами и пригорками. Конечно, там есть и болота, речушки, озерца. Там очень разнообразная местность. Есть и место для «боя в городе» — построен небольшой населенный пункт», — рассказал Антанайтис.

«Всегда можно выбрать подходящий участок для учений. То место, где пропала бронемашина — болото», — подчеркнул он.

Речь идет о гусеничной бронированной ремонтно-эвакуационной машине, предназначенной для эвакуации тяжелой техники с поля боя. Машина построена на базе старого танка M60, с которого сняли башню и установили лебедку и другое оборудование. В кузове, который также бронирован, могут разместиться 3—4 человека.

Антанайтис отметил, что точно не знает, что произошло, но предложил три возможные версии:

— Военные утонули вместе с машиной.

— Они выбрались из машины, но утонули из-за бронежилетов, ботинок и, возможно, оружия.

— Испуганные военные добрались до берега и теперь скрываются.

Также эксперт подчеркнул, что движение на полигоне проходит по строго установленным правилам:

«Нельзя просто так съезжать с дороги — это и правила охраны природы, и технические требования. Не все дороги выдерживают такую тяжелую технику. Вряд ли их целью было заехать в болото. Никто не мог отдать приказ ехать прямо туда».

Он отметил, что в подобных случаях всегда важна предварительная разведка местности:

«Мы уже видели из коротких видео из Украины, что техника порой застревает. Это значит, что не была проведена разведка, не оценили условия, послали технику туда, где она не пройдет. А это недопустимо — нельзя посылать солдат туда, где они не только не проедут, но и могут погибнуть».

В завершение Антанайтис отметил, что этой историей «вне всякого сомнения воспользуется российская пропаганда».

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