Трамп окончательно запутал россиян
- Телеграм-канал «День опричника»
- 28.03.2025, 16:08
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Актуальной методички нет даже у кремлевских пропагандистов.
Неоднозначные поступки и заявления нового-старого американского президента сбивают с толку как его критиков, так и сторонников. Опросы показывают, что 44% россиян полагают, что Трамп хочет замирить Россию и Украину. При этом почти столько же (49%) считают, что условия соглашения, предложенные Трампом, будут невыгодными для РФ.
Как относиться теперь к США россиянам и вовсе непонятно. Буквально 3-4 месяца назад Америку отечественная пропаганда рисовала в виде империи зла. И Киев якобы управлялся из Вашингтона. Не все успели это забыть и понять, что концепция поменялась, а врагов Кремль видит уже в лице других стран.
Вследствие этого 26% респондентов считают, что США — хоть и дружественное государство, но не союзник, а 41% все еще думают, что США — недружественная страна.
И никто им не может зачитать актуальную методичку — ее пока нет даже у пропагандистов.
Телеграм-канал «День опричника»