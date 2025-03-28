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Трамп окончательно запутал россиян

  • Телеграм-канал «День опричника»
  • 28.03.2025, 16:08
  • 1,146
Трамп окончательно запутал россиян
Дональд Трамп
Фото: Bloomberg

Актуальной методички нет даже у кремлевских пропагандистов.

Неоднозначные поступки и заявления нового-старого американского президента сбивают с толку как его критиков, так и сторонников. Опросы показывают, что 44% россиян полагают, что Трамп хочет замирить Россию и Украину. При этом почти столько же (49%) считают, что условия соглашения, предложенные Трампом, будут невыгодными для РФ.

Как относиться теперь к США россиянам и вовсе непонятно. Буквально 3-4 месяца назад Америку отечественная пропаганда рисовала в виде империи зла. И Киев якобы управлялся из Вашингтона. Не все успели это забыть и понять, что концепция поменялась, а врагов Кремль видит уже в лице других стран.

Вследствие этого 26% респондентов считают, что США — хоть и дружественное государство, но не союзник, а 41% все еще думают, что США — недружественная страна.

И никто им не может зачитать актуальную методичку — ее пока нет даже у пропагандистов.

Телеграм-канал «День опричника»

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