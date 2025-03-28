В апреле белорусов ждут длинные выходные 28.03.2025, 16:27

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Можно будет отдохнуть три дня подряд.

Судя по графику переноса выходных и рабочих дней на 2025-й год, в следующем месяце белорусы смогут отдохнуть три дня подряд.

29 апреля 2025 года (вторник) празднуется Радуница. С учетом переноса рабочего дня с 28 апреля (понедельник) на 26 апреля (суббота), белорусы смогут отдохнуть три дня подряд: 27 — 29 апреля.

Также в этом году длинные выходные будут в июле — с 3-го по 6-е, в ноябре — с 7-го по 9-е, а также в декабре — с 25-го по 28-е.

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