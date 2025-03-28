Политолог: Иностранный контингент в Украине моментально изменит геополитическую обстановку 28.03.2025, 16:37

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Наличие войск стран «коалиции желающих» — это изменение статус-кво раз и навсегда.

Как только иностранные войска будут размещены в Украине, как бы не развивались события дальше и что бы ни говорила Россия, геополитическая обстановка изменится моментально. Наличие войск стран «коалиции желающих» — это изменение статус-кво раз и навсегда. Таким мнением в эфире телеканала FREEДОМ поделился исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов.

Политолог напомнил, что лидер Франции Эммануэль Макрон еще год назад начал говорить о том, что такие силы должны появиться, и о том, что готов отправить французские войска в Украину. Более того, во Франции эту идею поддерживает общество.

«Не менее важно то, что у Франции есть инструмент, экспедиционный корпус, например, когда президент может отправить его достаточно быстро. И тут мы должны сказать спасибо Макрону. Когда он заявил еще год назад об этом, то разговор о войсках в Украине сразу же перешел с уровня экспертов и каких-то маргинальных разговоров на высочайший уровень. И сегодня мы имеем результат, в том числе, потому, что эта тема обсуждалась достаточно долго», — сказал Леонов.

Политолог акцентировал, что переговоры «коалиции желающих» о том, что фактически будет сформирован контингент, который будет размещен в Украине, и переговоры между Россией и Соединенными Штатами, Украиной и США о прекращении огня, идут параллельно. И эти два процесса могут слиться в один достаточно скоро.

«Если Трампу удастся заставить Путина пойти на полное прекращение огня, не будет других вариантов, кроме как согласиться на размещение западноевропейских войск «коалиции желающих» в Украине», — считает Леонов.

Россия, считает он, это понимает, поэтому всячески сопротивляется.

«Как только эти войска будут размещены в Украине, как бы не развивались дальше события, нарушит Россия мирное соглашение или прекращение огня, не нарушит, геополитическая обстановка изменится моментально. Наличие войск «коалиции желающих» — это изменение статус-кво раз и навсегда. Думаю, Россия это понимает, поэтому так сопротивляется», — сказал гость эфира.

Он также подчеркнул: важный момент в том, что эта коалиция готова действовать без согласия России.

«Когда Россия угрожает, что, дескать, мы будем бить по ним, это будут легальные военные цели, я хочу сказать одно: пусть только попробуют. Это будет уже проблема России. Давайте вспомним, сколько РФ угрожала ударами по странам, которые помогают Украине, через которые идут военные поставки, по странам, что вводят экономические санкции. Ничего этого не случилось и, я думаю, не случится и далее», — резюмировал Леонов.

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