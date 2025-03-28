В Беларуси заметили редкую птицу

В Беларуси заметили редкую птицу1
- 28.03.2025, 16:59
Этот вид содержат в частных коллекциях в Западной Европе.
Как пишет Telegram-канал «Дзікая прырода побач», в Скидель под Гродно прилетела пара нильских гусей.
Она отмечалась здесь и в прошлом году, но неизвестно, было ли у нее потомство. Это уже третья регистрация для страны.
Причем в Беларуси названный вид – случайно залетный. Он включен в категорию С национального списка орнитофауны как интродуцированный или сбежавший из неволи вид, который гнездится в Европе.
Нильский гусь, как вы поняли, из Африки. Он широко распространен на своей родине. Его также содержат в частных коллекциях в Западной Европе. Случайные побеги привели к образованию современных популяций в некоторых странах, включая Великобританию, Нидерланды, Бельгию, Германию, Данию и Польшу.
Эти птицы представляют угрозу для многих государств, поскольку активно гибридизируются с местными видами уток и гусей (например, с кряквами).
Чем опасна птица?
Агрессивный характер делает их опасными конкурентами за кормовые ресурсы, особенно в летний период, когда многие водоплавающие птицы теряют способность летать из-за линьки и вынуждены кормиться в ограниченных местах.
Даже хищники, такие как ястребы-тетеревятники и канюки, сталкиваются с нападениями со стороны нильских гусей, защищающих свои территории.
Раннее начало размножения, начиная с февраля, позволяет им занимать лучшие места для гнездовий до появления конкурентов.