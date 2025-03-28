Часть студентов в этом году смогут зачислить в белорусские вузы без вступительных экзаменов 28.03.2025, 17:32

Таких абитуриентов больше тысячи.

Часть студентов в этом году смогут зачислить в белорусские вузы без вступительных экзаменов. Как рассказал журналистам первый заместитель министра образования Александр Баханович, таких абитуриентов больше тысячи.

У 80 процентов победителей олимпиад средний балл — свыше 8

Поступить в вузы без вступительных экзаменов смогут медалисты, победители олимпиад (на востребованные специальности), а также выпускники Национального детского технопарка. Кроме того, по собеседованию на конкретные специальности в вузы будут приняты учащиеся профильных классов.

— В феврале в 21 региональном вузе завершились университетские олимпиады по учебным предметам, победители которых (а это около 1300 человек) рекомендованы к зачислению без вступительных испытаний в те вузы, в которых они сдавали олимпиаду на определенный перечень специальностей. Отмечу, что по результатам прошлых лет таким правом воспользовался каждый третий победитель университетских олимпиад. Остальные поступили в вузы по другим траекториям. Это очень хорошо подготовленные ребята с высокой успеваемостью. Более 80 процентов из них имеют средний балл аттестата свыше 8. Прием документов победителей олимпиад состоится с 27 июня по 2 июля накануне основной вступительной кампании, — сказал на пресс-конференции Александр Баханович.

Что касается выпускников — отличников колледжей, они могут поступить без экзаменов практически на все специальности в региональные вузы. Но есть исключение. Это экономические, медицинские специальности и те, по которым нужно сдавать профильные испытания.

Когда пройдут экзамены?

В этом году ЦТ и ЦЭ проведут с 26 мая по 5 июня. Регистрация — с 9 по 22 апреля. Начало тестов — в 11:00:

26 мая: ЦЭ и ЦТ по предмету на выбор.

29 мая: ЦЭ и ЦТ по белорусскому или русскому языку.

2 и 5 июня: ЦТ по предмету на выбор для всех абитуриентов.

Всего в 2025-м вузы готовы принять 48,3 тыс. абитуриентов, на бюджет — 31,8 тыс., что на 400 мест больше, чем в прошлом году.

Сроки приемной кампании пока не обнародованы, но Александр Баханович заверил, что они будут идентичны прошлогодним.

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