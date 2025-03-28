Польша поднимет вопрос об отмене летнего времени 2 28.03.2025, 17:36

Идея была выдвинута Европейской комиссией в 2018 году.

Польша возобновляет тему отмены летнего времени на форуме ЕС. Как заверил министр развития и технологий страны Кшиштоф Пашик, польское председательство не только остановило план отказа от проекта, но и придало ему новый импульс, передает «Польское радио».

«Это хорошая новость для всех поляков перед завтрашним переходом на летнее время. Процесс, направленный на прекращение смены времени, обрел свой ритм, он начался, и это происходит. Подробности о том, какое время будет оставлено и какой будет окончательный календарь этих изменений, мы должны подождать еще немного, чтобы получить ответы на эти вопросы», — подчеркнул политик.

В качестве аргумента Польша приводит исследование 2018 года, согласно которому 84 процента европейцев выступают против сезонного перевода времени. Министр Кшиштоф Пашик отметил, что в ближайшие дни и недели будут предприняты дальнейшие шаги. Однако маловероятно, что прекращение перевода времени произойдет в период польского председательства.

«Мы ведем переговоры с европейскими странами, чтобы побудить их придать этому вопросу остановки изменений времени правильный темп. Сегодня моя цель — подготовить наилучшую возможную почву для следующего председательства и последующих решений, которые продолжат эти усилия, которые мы предприняли», — заявил Кшиштоф Пашик.

Кроме того, Польша будет призывать Европейскую комиссию как можно скорее подготовить исследование последствий отмены летнего времени.

Министр развития признал, что, хотя этот вопрос не является предметом бурных дискуссий, страны выдвигают «различные аргументы» на форуме ЕС.

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