«Красиво в любую пору года, часто пахнет шашлыками» 28.03.2025, 17:39

Как айтишник в Польше переехал из большого города в село на тысячу человек.

Программист из Беларуси переехал из польского Вроцлава в пригород и пока в целом доволен (хотя вопросы есть). Телеграм-канал Dzik Piс приводит его рассказ.

Что за деревня?

— Село называется Krzeptów, оно находится на юго-западе от Вроцлава, около аэропорта. Население около тысячи человек, но уже строятся новые дома от девелоперов.

Переехал где-то чуть больше полугода назад. Взял свое жилье в многоквартирном доме посреди частного сектора в ипотеку. Разрешение от МВД не потребовалось, так как это считается <жилой> квартирой.

Предыдущую квартиру я снимал, но в какой-то момент понял, что надо искать свое жилье. Изначально поиск проходил во Вроцлаве, но там либо по цене не сходились, либо были нужны разрешения, либо квартира была под чыншем более тысячи злотых, либо не устраивала обстановка. В итоге решил съездить за город, и это село и квартира в себя влюбили.

Тут лес, природа, машины ездят раз в 5 минут. Прекрасные домики, везде еловые растут, птички поют.

Отсюда ездят автобусы, буквально 20 минут и привет Вроцлав, а одна пересадка — и вот уже Rynek (центр).

Кто одобрил ипотеку, и сколько стоило жилье?

— Работаю по UoP, ипотеку взял в банке Pekao. Почему там? ING и Santander отказали. С mBank уже был подписан договор, но там не очень хороший процент, а Pekao в последний момент дал свое «да».

Квартира вторичка, то есть, все уже было оформлено для комфортной жизни. Да, надо было что-то переделать или добавить деталей (этим и занимаюсь постепенно), но, благо, не пришлось заниматься полноценным ремонтом. Так как мне была нужна квартира, в которую я могу сразу заселиться (контракт на съем уже истекал).

Это двухкомнатная квартира, но просторная. Кредит в месяц обходится где-то в тысячу долларов (то есть, вся сумма — около миллиона злотых). Оформили на 25 лет, но я подсчитал, что должен закрыть раньше (банк просто не хотел давать на 15 или 20). Главное, не выплатить все за первые 4 года, иначе да, будут санкции. А так, условно за 5−10 лет — можно.

Кстати, банку еще важно, чтоб зарплата была в злотых. Валюту они обходят, как будто это белорусский рубль

Процент вроде изначально был 7,6, но он плавает и зависит от того, как хорошо торгуется Польша на мировом рынке. Например, в прошлый раз после обновления рата стала ниже на 200 злотых, просто из-за уменьшения процента.

Что по интернету, удобно ли работать?

— Работаю я удаленно, так что с этим никаких проблем нет. Да и, честно сказать, интернет тут иногда быстрее, чем в городе, хоть и дороже на 5−10 злотых.

Światłowód (оптоволокно) тут есть, в частных домах, думаю, тоже. Есть выбор между 3−4 провайдерами. Это, наверное, было одним из моих больших удивлений после переезда. Более того, они конкурируют между собой и предлагают тарифы с 3−4 месяцами бесплатного обслуживания.

Есть ли где закупиться и повеселиться?

— С магазинами напряг. Но если жить на доставках продуктов по типу Carrefour/Achaun, то очень даже. Ну и у нас есть Żabka, спасает всегда, база.

От этого села буквально в 600−700 метрах есть другое, под названием Smolec, оно побольше. Там есть и магазины, и еще «Жабки», и отличный спорт-центр.

Если надо что-то порешать с документами или хочется в ресторан, то, конечно, нужно собираться с мыслями и ехать в город. Но благо я домосед, мне не хочется так делать часто.

Что по экологии?

— Тут с этим действительно супер хорошо, но, как оно всегда бывает, зимой может быть смог. В частных домах топят углями или деревом, поэтому в сильные холода может вонять.

В теплое время года, конечно, пахнет деревьями, шашлыками и цветением разных цветов. Леса тут есть, если хочется, то можно посмотреть дзиков и ежиков. Часто можно увидеть, как по селу ходят коты, хоть и хозяйские, но свободно гуляют

Единственные животные, которые не приносят счастья — голуби. С началом весны и до поздней осени они терроризируют балконы и будят своими звуками, приносят муравьев, делают гнезда. В прошлом году даже оставили яйцо.

Мешают ли самолеты из аэропорта? Нет, в квартире их вообще не слышно. Но когда на улице, то, конечно, можно услышать взлет, но не сказал бы, что это как-то мешает.

Из того, что очень нравится: тишина, красиво в любую пору года, часто пахнет шашлыками. Есть общественный гриль, где можно развести костер, покоптить и пожарить мясо.

Из того, что не нравится: запах в отопительный сезон. И из-за гроз летом или сильного дождя может отключится электричество. В первые два месяца жизни тут отключения были настолько частыми, что уже не хватало слов оператору.

Поляки, кстати, оказались супер неинициативны. Когда я звонил во время отключений света, мне говорили, что я единственный, кто по этому поводу написал заявление, а значит, только у меня проблемы. И вообще, «решайте сами, что у вас там с проводкой». Хотя не то что в доме, а на целой улице не было света в домах.

Такое было и с интернетом пару раз. Просто отключали в какой-то момент на 1−2 часа. Не настолько часто, чтобы из себя вывести, но было. Каждый раз я писал провайдеру. Иногда мне давали скидку на оплату на следующий месяц.

Да, может, как зануда поступаю, но когда работаешь из дома, это давит сильно.

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