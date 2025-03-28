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У Трампа окончательно отвергли «мир за 24 часа» и озвучили новую стратегию

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  • 28.03.2025, 17:44
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У Трампа окончательно отвергли «мир за 24 часа» и озвучили новую стратегию
Марко Рубио
Фото: Reuters

Госсекретарь Марко Рубио раскрыл детали.

США окончательно отошли от намерения быстро закончить войну в Украине. Теперь Белый Дом обещает добиваться мира в Украине «столько, сколько будет нужно». Соответствующее заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио во время общения с прессой, сообщает Госдепартамент.

«Мы пытаемся достичь мира. Мы преданы попыткам достичь мира столько, сколько потребуется. Это не значит, что я могу гарантировать вам заключение соглашения через неделю или месяц. Я просто не могу установить временные рамки, потому что это зависит не от нас. Это зависит от россиян и украинцев. Это также зависит от наших партнеров в Европе, чьи санкции, как я считаю, придется учитывать в рамках любого окончательного соглашения», - заявил он.

Во время брифинга один из журналистов напомнил, что месяц назад, начиная переговоры с РФ в Саудовской Аравии, сам Рубио называл эти встречи одним из способов понять, действительно ли Россия хочет мира или просто тянет время. В связи с этим журналист прямо спросил, готов ли Рубио сейчас сказать, что Россия таки тянет время.

«Ну, я не готов выносить об этом суждения. Они встречаются с нами. Они разговаривают с нами. Они делают предложения. Они согласны на прекращение огня, но с условиями, которые мы должны проанализировать. Я не готов характеризовать это как то или другое. И я никогда не говорил, что это будет просто. Надо много работать с обеими сторонами, в частности с российской, с которой мы не общались годами», - ответил Рубио.

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