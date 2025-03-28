Российские акции свалились на минимумы 28.03.2025, 17:57

После отказа ЕС смягчать санкции.

Эйфория на российском фондовом рынке после начала переговоров России и США по Украине окончательно выдохлась, пишет The Moscow Times.

На торгах в пятницу индекс Мосбиржи упал восьмой день подряд, показывая самый долгий период безостановочного снижения с 2019 года. К 16.10 мск индекс, включающий акции 43 крупнейших российских компаний, потерял 2,4% и откатился к отметке 3013 пунктов, а ранее опускался до 3001 пункта — минимума за последние полтора месяца.

«Российские акции продолжают нести потери на фоне отсутствия прогресса на геополитическом фронте. Хотя США дали понять, что, возможно, готовы обсудить смягчение санкций против России, Европа исключила это», — отмечает стратег Альфа-банка Джон Уолш.

Гонку вниз возглавляют акции «Газпрома», который надеялся на восстановление поставок в Европу по уцелевшей ветке «Северного потока»: они подешевели на 5% за 6 часов торгов.

Бумаги ВТБ упали на 4,3%, а Сбера — на 1,9% после того, как Еврокомиссия дала понять, что не планирует переподключать российские кредитные организации к SWIFT в рамках возможного соглашения о перемирии в Черном море. Почти 4% теряют акции «Аэрофлота», которому потепление с Западом сулило восстановление международных рейсов. На 1% просели котировки «Роснефти», на 1,2% — «Норникеля», на 3,3% — «Северстали».

За минувшие две недели индекс Мосбиржи снизился почти на 9% и растерял весь рост, показанный в феврале после первого телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Причиной распродаж стали опасения, что мирное урегулирование в Украине затягивается, отмечает главный аналитик ПСБ Денис Попов.

Ни один из раундов российско-американских переговоров, проходивших в Саудовской Аравии, не принес конкретных договоренностей. Несмотря на заявления о моратории на удары по инфраструктуре, Москва и Киев продолжают обвинять друг друга в бомбежках газовых и энергообъектов, а анонсированное соглашение о прекращении огня в Черном море подвисло в воздухе после того, как Кремль потребовал снять санкции с Россельхозбанка.

Путин поручил дипломатам затягивать переговорный процесс, рассчитывая захватить как можно больше украинских территорий, а также потребовал, чтобы Киев сдал всю территорию Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах, рассказывали ранее источники The Moscow Times.

«Негативное впечатление на инвесторов» также произвел арест Вадима Мошковича — основателя и основного владельца крупнейшего в стране агрохолодинга «РусАгро», отмечает аналитик «Финама» Алексей Калачев. Обвиняемый в мошенничестве на 1 млрд рублей и помещенный в СИЗО, Мошкович может быть вынужден отдать свой бизнес государству, либо близким Кремлю людям, рассказывали источники «Новой газеты.Европа». В среду акции «Русагро» обвалились на 20%, в четверг — на 8,7%, а в пятницу теряют еще 7,6%

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