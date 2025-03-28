В Мирском замке воссоздают «итальянский» сад XVIII века 28.03.2025, 18:01

Там появится оранжерея с экзотическими растениями.

В северо-восточной части замкового комплекса Мир появится «итальянский» сад. На территории площадью 6 гектаров высадят более тысячи деревьев, оборудуют оранжерею и поставят скульптуры. Оценить окончательный вариант сада можно будет через пару лет, когда деревья подрастут, пишет hrodna.life.

Для создания сада вырубят деревья, но потерю восполнят в десятикратном размере

В Мире воссоздают «итальянский» сад именно XVIII века, потому что с того периода сохранилось наибольшее количество архивных документов. С помощью них архитекторы разрабатывали детальный проект, который учитывал стилевые особенности эпохи. На разработку проекта у ученых ушло десять лет.

Работы по созданию сада ведутся с нуля, отметил «Гродненской правде» директор музея «Замковый комплекс «Мир» Александр Лойко.

— Было изучено множество документов, проведен анализ ландшафта Мирского замка, который мы имеем сегодня. Разработанный проект «итальянского» сада мы выставили на обсуждение для жителей агрогородка, чтобы они могли высказать свои замечания или предложения. Так, к примеру, многих граждан волновало, что для возрождения сада придется срубить 134 дерева. Мы объяснили населению, что по итогу на территории городского поселка Мир мы высадим 1340 деревьев. То есть восполним потерю в десятикратном размере, — отмечает Лойко.

В саду появятся зеленые изгороди, скульптуры и оранжерея

При создании сада специалисты будут соблюдать аутентичную планировку. Так сад будет располагаться ступенями, а его поверхность поделят диагональными и прямыми дорожками. Также должен появиться водоем и фонтан с цветниками или мощеной площадкой.

Еще один отличительный знак оригинального «итальянского» сада — журчание воды. Имеет значение и цветовая гамма садовой зоны. Здесь должен преобладать темно-зеленый цвет растений, который будет гармонично сочетаться с различными оттенками камня.

Лойко добавляет, что согласно проекту, вся территория будущего сада будет выделяться из окружающего ландшафта липовой шпалерой и дублирующей ее изгородью из боярышника. Внутреннюю композицию сформируют из плодовых деревьев и кустарников, также будут использованы возрастающие по высоте зеленые изгороди и насаждения. В саду появится оранжерея с экзотическими растениями, также установят скульптуры современных авторов.

Работы в саду планируют завершить в 2025 году

Работы на территории комплекса уже ведутся. Специалисты очищают озеро, фонтанарий уже установлен. Строители проводят коммуникации. После этого вокруг «итальянского» сада установят ограждение, а уже в конце весны рабочие начнут благоустраивать основную часть сада.

Работы планируют завершить в этом году. Но полноценный вид сад приобретет только через 3−4 года, когда деревья и кустарники подрастут.

Лавандовые аллеи и сотни редких деревьев: каким был сад в Мире

Аутентичный «итальянский» сад в Мире не сохранился до наших дней. Хозяин дворца, Николай Христофор Радзивилл, решил построить его, увидев пример в Италии и Восточном Средиземноморье, когда совершал паломничество по Святой земле. Парк заложили в конце XVI века за стенами замка.

С годами сад перестраивали с использованием различных стилевых приемов и не единожды восстанавливали с нуля. К примеру, в XVIII веке Мирский замок был полностью сожжен шведами. Тогда возрождением сада занималась Анна Катажина Радзивилл. Потом это дело продолжил ее старший сын.

Согласно найденному инвентарю от 1746 года, «итальянский» сад имел четкий геометрический рисунок и состоял из 25 квадратов. В них росли плодовые деревья, овощи, лекарственные травы. Всего было высажено около 400 редких деревьев. За садом располагался дом садовника, хозяйственные постройки, теплицы и огород.

От самого замка к постройкам зелеными стенами вытягивались аллеи. Первая состояла из деревьев разных пород, в том числе лип и канадских тополей. Вторую образовывали кустарники: смородина, крыжовник и лаванда. Третья аллея была вишневой.

В 1830 году проложенная дорога на Столбцы отрезала сад от замка, что привело к его постепенному угасанию.

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