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Главный тренер «Барселоны» предложил изменить правила футбола

  • 28.03.2025, 18:37
  • 1,346
Главный тренер «Барселоны» предложил изменить правила футбола
Ханс-Дитер Флик

Ханс-Дитер Флик назвал «лишний» момент.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик считает, что в футболе можно изменить одно правило, передает Euro-football.

По мнению немца, было бы полезно отказаться от экстра-таймов при ничьих.

— Повлияет ли на выбор состава то, что в матчах Испания — Нидерланды и Франция — Хорватия было дополнительное время?

— Нам нужно быть осторожными с игровым временем. Некоторые игроки имели меньше игрового времени. Сложно сказать, кто выйдет на поле в основном составе.

— Стоит ли отменить экстра-таймы?

— Да. Нам нужно об этом подумать. Убрать 30 минут — это уже полезно. Футболисты проводят много матчей. Но решение остаётся за УЕФА и ФИФА, — сказал Флик на пресс-конференции. 

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