В Чили снимают фильм про известного уроженца Беларуси 28.03.2025, 18:46

Премьеру обещают в конце этого года.

В Чили новая волна интереса к уроженцу Беларуси Игнату Домейко. Здесь об ученом снимают масштабный документальный фильм пишет телерам-канал «De facto. Беларуская навука».

Режиссер-документалист Эрик Белидо (Erick Bellido) снимает фильм под названием «Игнат Домейко: живое наследие». Задача картины — пролить свет на неизвестное наследие отца горного дела Чили и «без сомнения, решающей фигуры в интеллектуальном развитии Чили в XIX веке».

Уроженца Беларуси Игнатия Домейко авторы картины называют польско-чилийским ученым. В фильме его историю расскажут через интервью с известными деятелями науки и искусства. Среди них представители геологии, горного дела, вулканологии, защиты коренных народов.

Осенью 2024 года режиссер объявлял сбор средств на съемки, а несколько месяцев назад уже вышел трейлер фильма.

Премьеру обещают в конце 2025 года.

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