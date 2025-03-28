В Чили снимают фильм про известного уроженца Беларуси
- 28.03.2025, 18:46
Премьеру обещают в конце этого года.
В Чили новая волна интереса к уроженцу Беларуси Игнату Домейко. Здесь об ученом снимают масштабный документальный фильм пишет телерам-канал «De facto. Беларуская навука».
Режиссер-документалист Эрик Белидо (Erick Bellido) снимает фильм под названием «Игнат Домейко: живое наследие». Задача картины — пролить свет на неизвестное наследие отца горного дела Чили и «без сомнения, решающей фигуры в интеллектуальном развитии Чили в XIX веке».
Уроженца Беларуси Игнатия Домейко авторы картины называют польско-чилийским ученым. В фильме его историю расскажут через интервью с известными деятелями науки и искусства. Среди них представители геологии, горного дела, вулканологии, защиты коренных народов.
Осенью 2024 года режиссер объявлял сбор средств на съемки, а несколько месяцев назад уже вышел трейлер фильма.
Премьеру обещают в конце 2025 года.