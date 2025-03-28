В МИД Украины высмеяли предложение Путина

В МИД Украины высмеяли предложение Путина1
- 28.03.2025, 19:09
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Управление ООН должно начаться с Воркуты.
Киев сделал контрпредложение российскому диктатору Путину после того, как он захотел ввести «временное управление под эгидой ООН» в Украине.
- Контрпредложение: временное управление ООН в России, начиная с Воркуты. Похоже, что местные жители только выиграют от любого управления, кроме Путина, который тратит миллиарды долларов на свою преступную войну в Украине, - отметил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в соцсети X, опубликовав фото Воркуты.
Counter-offer: temporary UN governance in Russia, starting with Vorkuta. It seems that locals would benefit greatly from any governance other than Putin, who spends billions of dollars on his criminal war against Ukraine. https://t.co/RpCbzs56cB pic.twitter.com/gJSnu7vpvs— Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) March 28, 2025
Стоит заметить, что Воркута была основана как рабочий поселок для заключенных в Советском Союзе. Город ассоциируют с ГУЛАГом и трудовыми лагерями.