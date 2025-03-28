закрыть
28 марта 2025, пятница, 20:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В МИД Украины высмеяли предложение Путина

1
  • 28.03.2025, 19:09
  • 2,582
В МИД Украины высмеяли предложение Путина

Управление ООН должно начаться с Воркуты.

Киев сделал контрпредложение российскому диктатору Путину после того, как он захотел ввести «временное управление под эгидой ООН» в Украине.

- Контрпредложение: временное управление ООН в России, начиная с Воркуты. Похоже, что местные жители только выиграют от любого управления, кроме Путина, который тратит миллиарды долларов на свою преступную войну в Украине, - отметил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в соцсети X, опубликовав фото Воркуты.

Стоит заметить, что Воркута была основана как рабочий поселок для заключенных в Советском Союзе. Город ассоциируют с ГУЛАГом и трудовыми лагерями.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, выйди в город
Рыгорыч, выйди в город Ирина Халип
Моль поселилась в Кремле
Моль поселилась в Кремле Леонид Невзлин
Иллюзия «режима тишины»
Иллюзия «режима тишины» Петр Олещук
Ждет экипаж команду
Ждет экипаж команду Владимир Халип