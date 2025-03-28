В Минске появились новые улицы

В Минске появились новые улицы3
- 28.03.2025, 19:19
- 1,598
Их названия уже утверждены.
Решение присвоить названия некоторым из новых улиц столицы принято на 10-й очередной сессии Минского городского «совета» «депутатов» 28 марта, передают «Минск-Новости».
Начальник управления культуры Мингорисполкома Екатерина Лучина отметила, что замечания и другие предложения от жителей города якобы не поступали.
Несколько улиц на территории будущего комплекса жилой застройки «Уютный» в Степянке станут носить имена архитекторов, в разные годы «внесших вклад в развитие столицы».
Так, проектируемая улица № 1 получила имя почетного гражданина Минска главного архитектора столицы в 1974–2002 гг., автора таких зданий, как Дом литератора и инженерный корпус метрополитена, Юрия Григорьева.
Проектируемая улица № 2 будет носить имя главного архитектора «Минскпроекта» в 1954—1984 гг., участницы разработки нескольких генеральных планов развития столицы Людмилы Гафо.
Проектируемой улице № 3 присвоили имя одного из создателей послевоенной планировки Минска, архитектора, академика АН БССР Михаила Парусникова.
Проектируемая улица № 4 станет носить имя главного архитектора послевоенного Минска (1947—1960 гг.) Льва Мацкевича, автора проектов застройки пл. Ленина (ныне — Независимости) и пл. Я. Коласа.
Проектируемая улица № 5 получила имя заслуженного архитектора Беларуси Виктора Аникина, разработавшего проект благоустройства пл. Ленина (Независимости) и проект реконструкции ботанического сада.
Также имя собственное присвоено скверу в границах ул. Кальварийской — Максима Танка — Тимирязева. Он будет называться «Сквер 80-летия Победы».