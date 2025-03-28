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Пилот ВС ВСУ раскрыл, как F-16 заставили россиян отступать

  • 28.03.2025, 19:27
  • 1,758
Пилот ВС ВСУ раскрыл, как F-16 заставили россиян отступать

Украинская авиация выходит на уровень армий европейских партнеров.

Украинский пилот F-16, имя и отчество которого было скрыто, рассказал, как проходит боевое дежурство в небе. Летчик заявил, что за день он выполняет 1-2 полета под прикрытием МиГ и Су, поражая цели на территории Украины и России.

В видеосюжете, опубликованном Воздушными силами ВСУ, пилот напомнил, что Украина получила подкрепления в виде французских истребителей (Dassault Mirage 2000), которые он назвал «достаточно неплохими».

«В последнее время авиация выходит на серьезный уровень, сопоставимый с тем, который мы наблюдали, когда обучались за границей», - подчеркнул пилот F-16.

По словам военного, он несет боевое дежурство 24/7, работая во взаимодействии с силами ПВО, испытывая постоянную нехватку указанных систем.

«Разведданные получаем вовремя, несмотря на ту информацию, которая разгоняется в СМИ», - отметил летчик.

Украинский защитник указал, что если летят Су-24, то «выполняют цели на оперативной глубине», F-16, МиГ-29, Су-27 «выполняют цели на тактической глубине».

«Новое западное оружие (истребители) изменило ситуацию, и россияне это понимают, боятся подходить к нам близко, потому что там тоже сидят люди, которые боятся умирать. Картина постепенно улучшается, несмотря на преграды политические и медийные. Наша работа - защищать нашу родную землю, поэтому мы используем все», - резюмировал пилот.

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