Топ-5 культовых фильмов, от которых сложно оторваться 28.03.2025, 19:36

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Они подойдут для просмотра в выходные.

Окунитесь в мир, где каждый кадр – вызов гравитации, и почувствуйте, как адреналин разливается по венам, наблюдая за невероятными трюками и мастерством актеров. Эти фильмы от «Кино 24» – и развлечение, и при этом настоящий урок боевых искусств самых разнообразных стилей.

«Джон Уик 4» (2023)

Это без преувеличения культовая неонуарная экшен-франшиза о наемном убийце, который давно (и безрезультатно) стремится отойти от дел, но ему все время кто-то мешает. В четвертой части Джон Уик, которого, конечно же, снова играет Киану Ривз, находит способ победить Правление кланов – «топ-менеджмент» организации наемных убийц. Но прежде чем он сможет обрести свободу, Уик должен столкнуться с новым врагом, имеющим могущественные союзы по всему миру – маркизом Винсентом де Грамоном (Билл Скашгорд), и силами, которые превращают старых друзей во врагов.

Лента – настоящий эпик экшена: боевые сцены, поставлены в разных локациях, от Токио до Парижа, поражают своей масштабностью и зрелищностью. И все это – с минимумом CGI-эффектов, чтобы боевые сцены были максимально реалистичными.

«Скоростной поезд» (2022)

Режиссером этого топового комедийного боевика выступил Дэвид Литч, сам каскадер в прошлом. А главную роль – киллера с нежным позывным Солнышко – сыграл сам Брэд Питт. События, как, собственно, понятно из названия, разворачиваются в скоростном поезде: герой Брэда Питта оказывается на нем случайно – внезапно подменил коллегу-киллера на как будто простом задании. Однако вместо тихой поездки его ждет настоящая война, ведь он – далеко не единственный профессиональный киллер на этом поезде.

Фильм – настоящая феерия экшена и юмора. Боевые сцены, поставленные в разных стилях, от кунг-фу до бокса, поражают своим разнообразием и креативностью. А большинство трюков Брэд Питт выполнил самостоятельно, доказав, что он все еще в отличной форме.

«Олдбой» (2003)

Этот психологический южнокорейский триллер-боевик вполне заслуженно имеет статус культового.

«Олдбой» – вторая часть «трилогии о мести» режиссера Пака Чхан Ука (первый фильм трилогии «Сочувствие господину Месть» вышел в 2002-м, третий, «Сочувствие госпоже Помести», – 2005-го).

В центре сюжета «Олдбоя» – бизнесмен О Десу, которого 1988 году без особых причин арестовывают и помещают в камеру с телевизором, туалетом и без окон. И в этой камере О Десу проводит 15 лет. Через год после начала заключения он узнает из телевизионных новостей, что его жена убита, а дочь пропала, и главным подозреваемым является он. От длительного одиночества О Десу начинает терять рассудок. И вот однажды он просыпается... в чемодане, но на свободе. И решает во что бы то ни стало найти того, кто украл у него 15 лет жизни, и отомстить этому человеку.

«Kingsman: Тайная служба» (2014)

Колин Ферт – герой боевика? И такое бывает, когда к делу берется режиссер Мэтью Вон, который в свое время спродюсировал "Карты, деньги, два ствола" и "Большой куш" Гая Ричи и точно знает, как идеально совместить британскую изысканность и сногсшибательный экшен.

Kingsman – это сверхсекретная организация, цель которой – спасать Великобританию от всевозможных проблем. Агент Гарри Гарт (Колин Ферт), также известный под позывным Галагед, решает взять под свою опеку Гэри Анвина (Тэрон Эджертон), сына своего погибшего друга, и подготовить парня к службе в агентстве. Но уже вскоре подготовка перерастает в настоящее и очень опасное дело: агентам Kingsman надо остановить эксцентричного миллиардера Ричмонда Валентайна (Сэмюэл Л. Джексон), который задумал покорить всю планету.

«Kingsman: Тайная служба» – стильный и жестокий боевик с элементами комедии, а Колин Ферт прошел интенсивную подготовку по боевым искусствам, чтобы лично выполнить трюки в фильме.

«Миссия невозможна: Фолаут» (2018)

«Миссия невозможна» – суперуспешная серия экшен-фильмов, которая в целом принесла своим создателям более 4 миллиардов долларов, что сделало ее одной из самых кассовых франшиз всех времен. Сейчас она состоит из семи частей, которые выпускались более 20 лет, начиная с 1996, и основаны на одноименном телесериале. В центре сюжета – история спецагента Итана Ганта, которого на протяжении всей серии играет Том Круз. "Фолаут" – шестая часть франшизы.

По сюжету остатки ранее уничтоженной Гантом преступной организации Синдикат реформировались в другую организацию под названием Апостолы. Под руководством таинственного фундаменталиста, известного лишь как Джон Ларк, организация планирует приобрести три плутониевых ядра. Итана и его команду отправляют в Берлин, чтобы перехватить их, но миссия проваливается и Апостолы убегают с плутонием. Итану и его союзникам необходимо найти плутоний, пока не стало слишком поздно..

В «Миссия невозможна: Фолаут» Том Круз в очередной раз доказывает, что он – король экшена. Актер тренировался целый год, чтобы выполнить трюк HALO (высотная высадка с поздним раскрытием парашюта) в этом фильме. А сцена драки в туалете – это настоящий шедевр боевой хореографии и операторской работы. Кстати, во время съемок этой ленты Том Круз сломал лодыжку, выполняя один из трюков, но несмотря на это продолжил работу.

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