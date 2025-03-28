«У Лукашенко окончательно сдали нервы» 2 28.03.2025, 19:44

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Диктатор панически боится белорусов.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях эмоционально отреагировали на статью Ирины Халип «Рыгорыч, выйди в город» об «инаугурации» Лукашенко.

Приводим некоторые из них:

«Не нужен он в городе, как и город ему. Пусть продолжает бояться. Может сдохнет на нервной почве».

«Он ненавидит Минск, а Минск презирает и брезгует им».

«Не в коня корм. Полоумный сиплый хряк слишком заточен на абсолютное отсутствие даже намёка на место для хоть чего-то, хотя бы отдалённо напоминающего мозг, в черепном булыжнике».

«В 2020-ом на МЗКТ вышел к народу и получил «напутствие».

«Тупой, безграмотный колхозный упырь. Инородное злокачественное образование на теле Беларуси, как и сами колхозы».

«Какой там «выходи на улицу». Он панически боится улицу и людей».

«У него нервы сдали окончательно».

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