«У Лукашенко окончательно сдали нервы»2
- 28.03.2025, 19:44
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Диктатор панически боится белорусов.
Читатели сайта Charter97.org в комментариях эмоционально отреагировали на статью Ирины Халип «Рыгорыч, выйди в город» об «инаугурации» Лукашенко.
Приводим некоторые из них:
«Не нужен он в городе, как и город ему. Пусть продолжает бояться. Может сдохнет на нервной почве».
«Он ненавидит Минск, а Минск презирает и брезгует им».
«Не в коня корм. Полоумный сиплый хряк слишком заточен на абсолютное отсутствие даже намёка на место для хоть чего-то, хотя бы отдалённо напоминающего мозг, в черепном булыжнике».
«В 2020-ом на МЗКТ вышел к народу и получил «напутствие».
«Тупой, безграмотный колхозный упырь. Инородное злокачественное образование на теле Беларуси, как и сами колхозы».
«Какой там «выходи на улицу». Он панически боится улицу и людей».
«У него нервы сдали окончательно».