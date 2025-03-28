Новый прорыв ВСУ на территорию РФ: украинский генерал назвал самую вероятную цель 28.03.2025, 19:54

Украина действует на опережение.

Совершая новый прорыв на российскую территорию в Белгородской области, Украина, скорее всего, надеется, что данная операция улучшит позиции на переговорах за счет захвата большего количества земель РФ.

Такое мнение высказал бывший старший советник Генерального штаба ВСУ, генерал-майор Виктор Назаров, передает The New York Times (перевод - «Униан»).

По его словам, подобные надежды на получение уступок за счет взятия территорий в Курской области померкли, поскольку российские войска их практически отвоевали.

Руководитель New Geopolitics Research Network Михаил Самусь предположил, что новая операция ВСУ, по-видимому, была направлена не только на укрепление позиций Украины на переговорах, но и на блокирование потенциального нового нападения России, а также на отвлечение российских войск с других участков фронта.

Как он отметил, данная операция покажет, что «Украина действует на опережение и что украинские аргументы необходимо учитывать».

Аналитик финской Black Bird Group Паси Паройнен сообщил, что его организация проверила и геолоцировала несколько видео, которые показали, как украинские силы входят в Белгородскую область.

По его словам, Украина сумела «обеспечить надлежащую буферную зону обороняемой территории и захватить несколько сел вдоль границы в течение первых нескольких дней атак». При этом он добавил, что село Демидовка, теперь, по-видимому, находится под контролем Украины.

Как пишет NYT, Украина публично не признала новую атаку на российской территории, но три украинских военных и правительственных чиновника анонимно подтвердили, что операция продолжается в Белгородской области на юге России, недалеко от территории, захваченной Украиной в соседней Курской области.

При этом в издании добавили, что «Москва не продемонстрировала готовности идти на реальные уступки, пока украинские войска остаются на российской территории, и новый натиск Киева сопряжен с очевидными рисками».

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