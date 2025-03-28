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Трамп впервые поговорил с новым премьером Канады

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  • 28.03.2025, 20:09
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Трамп впервые поговорил с новым премьером Канады

Президент США назвал разговор «чрезвычайно продуктивным».

Президент США Дональд Трамп разговор с премьер-министром Канады Марком Карни. Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social.

Он назвал этот разговор «чрезвычайно продуктивным» и подчеркнул, что соглашается с премьер-министром Карни «со многими вещами».

«Я только что закончил разговор с премьер-министром Канады Марком Карни. Это был чрезвычайно продуктивный разговор, мы согласны со многими вещами», - написал Трамп.

Также он анонсировал свою встречу с Карни «сразу после предстоящих выборов в Канаде».

- Мы встретимся сразу после предстоящих выборов в Канаде, чтобы поработать над элементами политики, бизнеса и всеми другими факторами, которые в конечном итоге будут замечательными как для Соединенных Штатов Америки, так и для Канады. Спасибо за внимание к этому вопросу, - добавил президент США.

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