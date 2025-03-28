Трамп впервые поговорил с новым премьером Канады 6 28.03.2025, 20:09

1,286

Президент США назвал разговор «чрезвычайно продуктивным».

Президент США Дональд Трамп разговор с премьер-министром Канады Марком Карни. Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social.

Он назвал этот разговор «чрезвычайно продуктивным» и подчеркнул, что соглашается с премьер-министром Карни «со многими вещами».

«Я только что закончил разговор с премьер-министром Канады Марком Карни. Это был чрезвычайно продуктивный разговор, мы согласны со многими вещами», - написал Трамп.

Также он анонсировал свою встречу с Карни «сразу после предстоящих выборов в Канаде».

- Мы встретимся сразу после предстоящих выборов в Канаде, чтобы поработать над элементами политики, бизнеса и всеми другими факторами, которые в конечном итоге будут замечательными как для Соединенных Штатов Америки, так и для Канады. Спасибо за внимание к этому вопросу, - добавил президент США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com