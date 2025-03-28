Как за год уменьшилось население Беларуси 4 28.03.2025, 20:19

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Раскрыта официальная статистика.

Национальный статистический комитет опубликовал официальный статистический бюллетень, где отображена численность населения в стране (в каждой из областей в отдельности и в городе Минске) на начало текущего года.

Общая цифра: на 1 января 2025 года в Беларуси проживало 9 109 280 человек. Это более чем на 23 000 меньше, чем среднегодовая численность населения в стране в 2024-м.

Население распределяется следующим образом: 7 182 690 — городское, 1 926 590 — сельское.

В Минске на указанную дату проживало 1 996 730 человек. Это немного больше, чем в прошлом году.

По областям статистика следующая:

- Брестская — 1 299 912,

- Витебская — 1 072 063,

- Гомельская — 1 327 973,

- Гродненская — 984 880,

- Минская — 1 456 357,

- Могилевская — 971 365.

«Сведения о численности населения приводятся по постоянному населению. К постоянному населению относятся лица, проживающие в Республике Беларусь один год и более, — поясняется в документе. — Текущие оценки численности населения на 1 января рассчитываются на основании итоговых данных последней переписи населения. В расчетах учитываются увеличение или уменьшение численности населения отдельных территорий в результате изменения их административно-территориального устройства».

Отмечено также, что распределение населения на городское и сельское производится по месту жительства (месту пребывания). При этом к категории городских населенных пунктов относятся города и поселки городского типа (городские, рабочие и курортные поселки). Все остальные населенные пункты являются сельскими.

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