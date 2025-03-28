Тяжелый «пациент» 3 28.03.2025, 20:22

2,148

Путин раз за разом он подтверждает свой «уровень».

Последнее выступление Путина производит тяжелое впечатление. Давно мы его наблюдаем, не стоило бы так реагировать, но раз за разом он подтверждает свой «уровень», пишет телеграм-канал «СерпомПО».

Если бы не картинка, не подпись, что это говорит глава государства, то можно было бы подумать, что это слова какого-нибудь маргинала с интернет-форума. Впрочем, после 24 февраля ничто не должно вызывать удивления. В который раз думаешь: что должно было случиться со страной, чтобы этот ничтожный, случайный персонаж был занесён на вершину власти и присох там на четверть века?

Понятно, что этот человек прекращения огня не хочет. Три с лишним года его ничему не научили. Да и способен ли он учиться? Судя по тому, что было сказано, не способен. И нет в стране политической силы, которая заставила бы его изменить мнение, считаться с иным подходом (как это было с Ельциным в годы первой чеченской войны). Организованное гражданское общество путинистами разгромлено.

Но оставим в стороне этого тяжёлого «пациента» и посмотрим на происходящее шире, что получится в результате? И что нужно РФ? Ведь провал курса, проводимого в течение четверти века, очевиден во всех сферах – от экономики и культуры до политики и социального государства. Куда двигаться?

Есть только один вариант – в объединённую Европу. Но если так, то взгляд на случившееся должен исходить только из этой цели. И он предполагает совсем иное отношение к Украине и Европейскому союзу, иные договорённости.

Никакой навязанный мир принят не будет. Какие бы правительства его ни подписывали, чтобы там ни содержалось. Даже если подобное будет иметь место, то ничего хорошего России это не принесёт. К слову сказать, российское руководство своими действиями доказало, что подписанные страной международные соглашения ничего для него не значат. Так почему их должны принимать другие? Тем более, когда они диктуются силой, а не являются взаимоприемлемыми в долгосрочной перспективе?

Пока же предстоит всё тот же кошмар, когда с утра новостные ленты доносят вести о смертях, ранениях, разрушениях. Сколько еще всё это продлится? Нет ответа. Так же было, как говорят, и в годы Первой мировой. Когда, казалось, война будет длиться бесконечно. Но всё же, она закончилась, не принеся, как известно, прочного мира.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com