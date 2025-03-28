«Отдохнуть за 500 евро уже не получится» 28.03.2025, 20:40

Где белорусы смогут позагорать летом.

Ситуация с шенгенскими визами в сравнении с прошлым годом стала только хуже, говорит «Еврорадио» главный редактор Visa Flow Анастасия Лысоковская. Поэтому отдых в Европе для белорусов в этом году подорожает. Дороже могут стать и безвизовые страны, потому что на них вырастет нагрузка.

— Ситуацию спасает открытие новых направлений — например, Омана. Можно найти пакет за 1-1,4 тыс. евро. Но отдохнуть, как раньше, туром за 500-800 евро уже не выйдет, — говорит эксперт.

Хочу в отпуск и нет шенгена. Сколько денег отложить?

Без паники. Всегда есть возможность поймать горящий тур. А если вы не можете позволить себе роскошь всё бросить и в последний момент сорваться на море? Тогда рассчитывайте, что хороший пакет на одного человека обойдётся как минимум в тысячу евро — и выше.

— И я не думаю, что эти цены будут опускаться. Так что да, пока что путешествие — это дорого, особенно если у вас нет шенгена, — говорит Анастасия.

Отсутствие шенгена — не приговор отпуску. Редактор Visa Flow советует присмотреться к странам Азии — Таиланду, Шри-Ланке, Вьетнаму. Рассчитывайте, что тур в Таиланд будет стоить вам около 1,3 тыс. евро, Шри-Ланка обойдётся чуть дороже — 1,4 тыс. евро, а самым дорогим из этих вариантов будет Вьетнам — 1,5-1,7 тыс. евро.

Из неприятного — длительный перелёт, в воздухе придётся провести 5-8 часов, а значит, не все путешественники с детьми захотят воспользоваться такой опцией. Зато по ценам такие туры довольно доступны.

— Я бы еще сделала акцент на новом направлении — это Оман. Там пока нет большого количества туристов, так как это новое направление для многих. Цены приемлемые: то есть по цене Египта можно получить хороший отдых с высоким уровнем комфорта.

А ещё — Дубай (можно отдохнуть за 1 тыс. евро). Туда белорусы могут улететь прямым рейсом. Сейчас отдохнуть в Дубае стоит примерно столько же, сколько в Турции или Египте, но сервис там намного лучше.

Единственный нюанс — Дубай не подойдёт для тех, кто хочет именно отдых на море или океане, потому что существующий там пролив создан искусственно. Да, в Эмиратах летом жарко, температура доходит до 40-50 градусов, но летом везде жарко, если говорить о южных странах. И в Египте будет жарко.

Более или менее — в Турции (около 1,2 тыс. евро), и она до сих пор остаётся одним из самых популярных направлений. Но, мне кажется, эта страна становится уже достаточно дорогой из-за количества людей, которые туда едут и используют её как пересадочный хаб.

Можно рассмотреть отдых на Южном Кипре. Температура там будет примерно как в Дубае, но по ценам Дубай будет дешевле.

А если очень хочется в Европу?

Даже если у вас нет шенгенской визы, это не значит, что на отдыхе в Европе этим летом нужно ставить крест.

Испания как раз раздала даты для подачи на визу в апреле. Рассматривают документы там примерно месяц, но вполне можно успеть сделать визу к лету. Ещё можно рассчитывать на визу от Греции и Болгарии.

Но если вы просто хотите шенген, а не отдых в Греции и Болгарии, эти страны могут вас разочаровать. Если ваш тур был фейковым, то визу могут аннулировать. Но если вы правда хотите отдохнуть в одной из этих стран — подавайтесь смело.

Уехать этим летом на отдых в Европу смогут и те, кто заранее (за год!) позаботился о визе. Когда прошлой весной мы говорили вам, что время ожидания в очереди за немецкой визой — целый год, записываться туда казалось безумием. Но вот уже подходит очередь тех, кто сделал это. Эти белорусы могут выбирать любое европейское направление для отдыха. Похожая ситуация — с итальянским посольством.

— Но да, ситуация с визами сложная. Мест стало чуточку меньше, а желающих — только больше. И я не могу дать утешительный прогноз, не думаю, что в ближайшее время получить визу будет проще.

Сколько стоит шенген (и сколько нужно иметь в кармане)?

Цены за оформление визы стартуют от 100-150 евро и доходят до 1-3 тыс. евро за визу. Всё зависит от того, какую визу человек пытается открыть. Плюс у вас должны быть деньги на счету. Анастасия советует показывать в выписке с карт-счёта хотя бы 1,5 тыс. евро. В целом правило такое: чем больше денег лежит у вас на счету, тем лучше.

В топе самых лояльных к белорусам стран, которые щедро выдают визы, остаются Италия, Франция и Германия. И поэтому записаться в их посольства и визовые центры очень сложно (как с Италией и Францией) или время ожидания визы чудовищно долгое (как в случае с Германией).

Стабильно выдаёт белорусам визы и Испания — если вы тщательно соберёте правильный пакет документов и покажете достаточное количество денег на счету.

Продолжает выдавать шенген белорусам и Венгрия, особенно если у вас хорошая визовая история. Проще всего купить тур в Венгрию и получить визу в пакете. Но, как и Греция с Болгарией, Венгрия требует в обмен на визу обязательного визита в гости.

— Консульства проверяют, не отменили ли вы бронь отеля. И если вы её отменили, то они отменяют и вашу визу. Болгария еще напишет вам письмо, уведомит, а Греция, например, аннулирует визу молча.

И человек иногда только на границе может узнать, что он никуда не едет.

Несмотря на все эти сложности с открытием визы, Анастасия говорит, что от Европы белорусы не отказываются. Да, улететь в Оман попроще — но хочется уехать в Европу. И люди продолжают подавать документы на открытие визы и часами стоять на границе.

— Судя по тому, как забиты автобусы и какие очереди на границе, понятно, что люди едут в Европу. Да, многие едут, чтобы встретиться с близкими — но многие едут и просто на отдых. И думаю, летом ажиотаж будет такой же высокий.

Почему белорусы готовы переплачивать за визу, но отдыхать в Европе?

Потому что как только ты пересекаешь границу, проблемы заканчиваются. Перелёты и жильё — дешевле, выбор направлений — шире. Приехав в аэропорт Варшавы, ты можешь лететь хоть в Грецию, хоть в Испанию или Италию.

— Можно найти отели по приемлемой цене даже в сезон. Плюс — дешевые перелёты лоукостерами. Конечно, в сезон цены на билеты выше знаменитых двадцати евро, но бывают и распродажи, а многие покупают билеты заранее.

Сейчас среди белорусов популярным стал отдых на островах Мадейра и Тенерифе. На Мадейру как раз запустили прямые рейсы из Польши. И, конечно, это дешевле, чем пакетный тур.

Журналисты спросили у Анастасии, какой вариант отдыха она посоветовала бы друзьям — пакет «под ключ» в условный Оман или Арабские Эмираты либо самостоятельное путешествие лоукостом на Мадейру?

— Всё зависит от запроса. Если это путешественники без детей, я бы предложила открыть визу и полететь на Мадейру. Если это семья с детьми, то, конечно, пакетный тур для них был бы намного комфортнее. Потому что, чтобы попасть в варшавский аэропорт, нужно будет минимум 10 часов провести на границе — и потом ещё 5 часов лететь до Мадейры.

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