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Президент Украины сделал заявление о сделке по полезным ископаемым с США

  • 28.03.2025, 20:43
Президент Украины сделал заявление о сделке по полезным ископаемым с США
Владимир Зеленский

Зеленский определил «красные линии» в соглашении.

Президент Украины Владимир Зеленский посмотрит текст соглашения о полезных ископаемых с США после того, как его проанализируют юристы относительно наличия там законодательных угроз. Об этом глава украинского государства сообщил во время своего брифинга.

«Я еще не читал, а депутаты уже все знают, что будет в соглашении», - заявил Зеленский.

Также президент Украины прокомментировал «красные линии», которые касаются американо-украинского соглашения:

- Если будут какие-то рисковые вещи для нас, то, безусловно, я буду все это коммуницировать без каких-либо секретов с нашим обществом.

Зеленский считает, что главные компромиссные аспекты (то, на что Украина готова пойти) были очерчены в рамочном соглашении.

- Мы не будем принимать долги - это для меня абсолютно понятные вещи, я их не вижу. По крайней мере, мы говорим о прошлом. Если будут какие-то перспективы, новые пакеты поддержки, тогда Соединенные Штаты Америки, наверное, могут ставить те или иные условия, - добавил президент Украины.

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