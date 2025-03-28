Синоптики: В выходные будет тепло и сухо 1 28.03.2025, 21:19

В Беларусь из Украины и Польши смещаются фронтальные разделы, которые скажутся на погоде.

29 марта погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается малооблачная без осадков погода. В ночные и утренние часы местами сгустится слабый туман. Ветер восточный, юго-восточный слабый до умеренного.

Температура воздуха минимальная ночью в основном составит -3..+2°С, местами +3..+5°С, днем воздух прогреется до +12..+17°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать, сообщает pogoda.by.

30 марта погоду продолжит определять область повышенного атмосферного давления. Ночью ожидается переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит -3..+4°С, дневной максимум достигнет +11..+17°С.

31 марта погоду в Беларуси будут формировать фронтальные разделы, смещающиеся с территории Украины и Польши. Они вызовут местами по стране кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью не опустится ниже +1..+7°С, максимальная температура днем составит +8..+15°С.

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