Землетрясение в Мьянме: погибли более 140 человек 28.03.2025, 21:26

Еще сотни ранены.

В результате сильного землетрясения в Мьянме погибли по меньшей мере 144 человека, еще 732 человека получили ранения. Об этом сообщает в пятницу, 28 марта, агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение Мьянмы.

Сообщается о значительных повреждениях инфраструктуры в разных городах страны. Среди зданий, которым нанесен ущерб в столичном городе Нейпьидо, оказалась больница на 1000 мест, пишет «Немецкая волна».

Многие люди оказались в ловушке из-за обрушившихся строений, сообщил s пожарный в одном из районов округа Мандалай. «Ситуация очень серьезная, мы сосредоточены на спасении людей, застрявших в обрушившихся зданиях», - сказал он.

По оценке другого спасателя из города Амаяпуя в том же округе, разрушены оказались около 20% зданий в городе. «Я никогда не сталкивался с подобным», - сказал он агентству.

A powerful earthquake rocked Myanmar and Thailand, causing large-scale destruction. At least 144 people were killed in Myanmar, according to state media. pic.twitter.com/fRAFO8tka3 — DW News (@dwnews) March 28, 2025

Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что утреннее землетрясение магнитудой 7,7 разрушило общины по всей Мьянме. «Поступают сообщения о сотнях раненых, перемещенных лицах и пропавших без вести», - заявили в МККК.

США прогнозируют рост числа погибших

Геологическая служба США и Агентство США по международному развитию (USAID) опубликовали доклад, в котором утверждается, что число погибших в Мьянме в результате землетрясения могли погибнуть тысячи человек.

ООН мобилизует свои силы в Мьянме

- Правительство Мьянмы обратилось за международной поддержкой, и наша команда уже контактирует с ним, чтобы полностью мобилизовать наши ресурсы в регионе для поддержки народа Мьянмы, - заявил генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш.

Он также добавил, что, несмотря на другие пострадавшие из-за землетрясения страны, Мьянма - самая слабая страна в этой ситуации.

Разрушения в Таиланде

Землетрясение затронуло и Таиланд. В столичном Бангкоке рухнуло строящееся 30-этажное здание, в результате чего погибли по меньшей мере восемь человек, сообщает Reuters со ссылкой на городские власти. По данным спасателей, более 100 человек, находившихся на строительной площадке, до сих пор числятся пропавшими без вести. Как минимум еще один человек погиб в другом месте в Бангкоке, пишет Reuters.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

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