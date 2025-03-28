Западные войска для Украины: Зеленский заявил о срочной встрече представителей генштабов
- 28.03.2025, 21:48
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После военных встретятся советники по вопросам нацбезопасности.
Представители генеральных штабов Украины и государств-партнеров будут встречаться в узком кругу относительно размещения военных контингентов в Украине после завершения войны. Об этом по результатам встречи «коалиции желающих» в Париже сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.
- Мы договорились срочно, на это даем неделю, провести встречу в Украине в узком кругу представителей генштабов основных стран, которые полностью будут готовы к [размещению своего военного] контингента на территории Украины... Не все они приедут, мы приглашаем узкий круг, – рассказал глава украинского государства.
По словам Зеленского, на встрече точно будут представители Украины, Франции и Британии: «Это, скажем так, такой треугольник в этом вопросе».
«Мы покажем нашу инфраструктуру, поработаем с партнерами, проработаем наше общее видение», – объяснил украинский лидер.
Также, добавил президент Украины, стороны договорились, что сразу после этого состоится встреча на уровне советников по вопросам национальной безопасности и продолжится «именно эта итоговая встреча по гарантиям безопасности».
В Украине юридически нет должности такого советника, но фактически эти функции выполняет глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.