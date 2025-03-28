Визит Вэнса вызвал возмущения в Гренландии и Дании 1 28.03.2025, 22:02

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На фоне этого в столице Гренландии объявили о создании нового правительственного коалиционного союза.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в Гренландию в пятницу, 28 марта, заявил, что интерес Вашингтона к безопасности в Арктике будет только расти в ближайшие десятилетия. Это свидетельствует о дальнейшем продвижении инициатив президента Дональда Трампа по установлению контроля США над этим автономным регионом Дании.

Об этом сообщает Reuters (перевод — zn.ua).

Визит на американскую военную базу Питуффик на севере острова состоялся всего через несколько часов после того, как в столице Нууку было объявлено о создании нового правительственного коалиционного союза, который пока поддерживает связи с Данией.

Вэнс поприветствовал военнослужащих США, поблагодарив их за службу на отдаленной базе, расположенной в 1200 км к северу от Полярного круга. «Президент чрезвычайно заинтересован в безопасности Арктики, и этот интерес будет только расти», - подчеркнул он.

Премьер-министр Гренландии раскритиковал американский визит, назвав его «проявлением неуважения» и призвав к единству перед внешним давлением. Король Дании выразил поддержку Гренландии, написав в соцсетях: «Моя любовь к Гренландии и связь с ее народом остаются незыблемыми».

В состав делегации США также вошли жена Вэнса Уша, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и министр энергетики Крис Райт. По первоначальному плану, жена Вэнса и Уолтц должны были посетить гонки на собачьих упряжках, однако их визит вызвал возмущение в Гренландии и Дании, поэтому встречу с общественностью отменили.

Согласно договору 1951 года, США имеют право посещать базу Питуффик в любое время, только сообщая об этом Гренландии и Копенгагену. Эта база является ключевой для американской системы предупреждения о баллистических ракетах.

Трамп в очередной раз подтвердил желание взять Гренландию под контроль, заявив: «Мы пойдем так далеко, как потребуется. Нам нужна Гренландия, и миру нужно, чтобы она была в составе США, включая Данию».

Остров богат полезными ископаемыми, нефтью и природным газом, но развитие этих ресурсов происходит медленно. В сфере добычи здесь доминируют компании из Австралии, Канады и Великобритании, а американские инвестиции остаются незначительными. По словам представителя Белого дома, Гренландия имеет значительные запасы редкоземельных элементов, которые могут стать основой для будущей экономики США.

Между тем новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен призвал к политическому единству, отметив: «Когда на нас оказывается давление, мы должны стоять вместе». Его партия выступает за постепенную независимость от Дании и получила наибольшую поддержку на выборах 11 марта.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, которая ранее раскритиковала визит США, поздравила Гренландию с новым правительством, отметив: «Жду тесного сотрудничества в это непростое время».

Несмотря на все дипломатические шаги, вопрос остается открытым: как далеко готов зайти Трамп в своем стремлении контролировать Гренландию? Эксперты считают маловероятным применение военной силы, однако предполагают дальнейшее давление через экономические рычаги и политические маневры.

Администрация Трампа пытается изменить тон обсуждения, акцентируя внимание на военном присутствии США в регионе и вопросах безопасности Арктики. Однако многие жители Нуука возмущены этой политикой.

Несмотря на сопротивление, Трамп не оставляет своих намерений. Он вновь подтвердил, что стремится присоединить к США стратегически важный остров, богатый ресурсами.

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