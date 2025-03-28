Минское «Динамо», уступая в счете, победило и во втором поединке плей-офф КХЛ 1 28.03.2025, 22:10

Белорусский клуб превзошел российский ЦСКА.

Минское «Динамо» провело второй домашний матч 1/8 финала в Континентальной хоккейной лиге против московского ЦСКА. Белорусский клуб превзошел российский коллектив — 5:3, пишет «Зеркало».

Напомним, в первом матче минчане добились волевой виктории: уступая со счетом 0:2, они забросили пять безответных шайб. Да и в целом доминировали весь матч, если забыть про кошмарные две с половиной минуты, когда дважды пропустили.

Через два дня зрители не увидели голов в первом периоде. У команд были удаления, но они не сумели отличиться в большинстве. Соперники в целом действовали очень осторожно и опасных моментов почти не возникало.

Счет был открыт в середине второй трети матча. Защитник ЦСКА Владислав Провольнев несильно бросил от синей линии, и голкипер «Динамо» не выручил партнеров — 0:1. Но уже через три минуты «зубры» отыгрались — Вадим Мороз попал под перекладину после передачи Вадима Шипачева.

Игра раскрылась. Еще до перерыва динамовцы вышли вперед. «Армейцы» не реализовали выход «один в ноль» и пропустили в ответной атаке соперника — гол записали на счет Шипачева.

В начале третьего периода хозяева забросили снова. Виталий Пинчук убежал на рандеву с голкипером, шайба сошла у него с клюшки, но залетела точно в «домик» Ивана Просветова. Гости отквитали один гол — после отскока от борта в нужном месте оказался Дмитрий Саморуков. Однако большего «зубры» сопернику не позволили.

На 59-й минуте Роман Горбунов и Джош Брук забили в пустые ворота. ЦСКА за три секунды до конца матча отметился лишь шайбой престижа.

Динамовцы повели в серии, которая идет до четырех побед, со счетом 2:0. Третий матч состоится в Москве 30 марта.

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