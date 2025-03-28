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ВСУ: На Купянском направлении россияне начали массированный штурм, но потерпели поражение

  • 28.03.2025, 22:17
ВСУ: На Купянском направлении россияне начали массированный штурм, но потерпели поражение

Российские войска три недели готовились к штурму, однако не получили никакого результата.

Бойцы 77 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ отбили штурм механизированной колонны россиян к северу от Лозовой на Купянском направлении. Несмотря на то, что враг готовился к нему долго, он не получил никакого результата, да еще и понес немалые потери, сообщило командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Отмечается, что россияне около трех недель накапливали технику и личный состав для массированного удара по позициям ВСУ. Активный период штурмовых действий происходил 27 марта с 6 по 10 часов утра.

«Противник осуществлял активное огневое поражение артиллерией, минометами, РСЗО, сбросами, ФПВ и КАБ. Около 13:00 совершил повторные попытки штурмовых действий без использования техники», - сообщили украинские военные.

Однако, констатировали они, «враг не получил никакого результата и не сдвинул линию фронта ни на сантиметр».

Также назвали ориентировочные потери противника в этом штурме: 60 - убитых, 28 - раненых. Из военной техники россияне потеряли 12 бронированных боевых машин и 1 танк.

- Отразить наступление эффективно удалось благодаря постоянной планомерной работе. Даже когда не происходит активных действий со стороны врага - все подразделения в боевой готовности и делают плановые задачи, - говорится в сообщении.

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