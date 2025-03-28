Трамп об ударах иранскими «шахедами» по Украине: Получаю отчеты, но с Путиным не говорил

Трамп об ударах иранскими «шахедами» по Украине: Получаю отчеты, но с Путиным не говорил5
- 28.03.2025, 22:36
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Президент США заявил, что направил Ирану предупредительное письмо.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не говорил с российским диктатором Путиным о покупке Россией оружия у Ирана.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время общения с журналистами, трансляцию которого вел Fox News.
Сначала у Трампа спросили, что говорил он Путиным о покупке оружия у Ирана и Северной Кореи. На что тот ответил, что конкретно об этих вопросах они не говорили.
Затем Трамп заявил, что для него все вопросы являются важными, и вспомнил о детях, которые живут в России.
- Много детей сейчас живут в России. Это ужасная ситуация, которая никогда бы не произошла, если бы я был президентом, - сказал он, вероятно имея в виду вывезенных в РФ украинских детей.
Затем у Трампа спросили, почему он ничего не делает с тем, что Украина находится под атакой иранских дронов.
На это американский президент ответил, что получает отчеты об этом.
«Я получаю отчеты об этом. Иран производит много беспилотников. И как вы, наверное, знаете, я недавно отправил им письмо», - ответил Трамп.
По его словам, в письме к Ирану речь шла о том, что стране или «придется принять решение так или иначе».
«Или мы будем говорить и решать все путем переговоров, или с Ираном произойдут очень плохие вещи. И я не хочу, чтобы это произошло», - сказал Трамп.