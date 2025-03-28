Минчанину продали дыню не по акционной цене, и он дошел до суда 28.03.2025, 22:43

Он счел, что его права как потребителя были нарушены.

Суд рассмотрел гражданское дело по иску минчанина, который счел, что его права как потребителя были нарушены. Речь шла о дыне, проданной не по акционной цене, пишут «Минск-Новости».

В заявлении суду истец-минчанин указал, что известная торговая сеть объявила скидки на бахчевые. По условиям акции арбуз стоил 0,99 рубля за 1 кг, а дыня — 2,69 рубля. В конце августа 2024 года мужчина отправился их покупать в магазин на ул. Уборевича. После горожанин обнаружил, что дыню ему продали дороже — по 3,69 рубля за кило.

Мужчина счел, что его умышленно обманули на 4,51 рубля и позвонил в кол-центр, потребовав вернуть разницу в цене. Сотрудник, по версии покупателя, общался с ним грубо, обозвал вымогателем и заподозрил в мошенничестве.

Истец является инвалидом II группы, и такое отношение и нервотрепка причинили ему моральные и физические страдания. Поэтому он просил взыскать с ответчика 4,51 рубля, а также 150 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Суд, заслушав представителя ответчика, который не признал заявленные требования, исследовав письменные материалы дела, решил взыскать с общества с ограниченной ответственностью в пользу истца 4,10 рубля, а также 80 рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда.

«В силу п. 1 ст. 470 Гражданского кодекса, покупатель обязан оплатить товар по цене, объявленной продавцом в момент заключения розничной купли-продажи, если иное не предусмотрено законодательством или не вытекает из существа обязательства», — пояснил старший помощник прокурора Заводского района Владислав Гапанович.

В то же время, согласно п. 1 ст. 7 Закона «О защите прав потребителей», изготовитель или продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о предлагаемых товарах (работах, услугах).

«В данном случае истцу была предоставлена недостоверная информация о цене дыни, чем нарушены его права как потребителя», — отметил Гапанович.

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