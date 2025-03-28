Клиентам некоторых банков есть смысл снять наличные
- 28.03.2025, 22:58
Карточки многих банков не будут работать в выходные.
Карточки некоторых банков могут работать с кратковременными перерывами в ночь с пятницы на субботу, 28 марта, с 02.30 до 05.00. Причина — технологические работы на сетевом оборудовании, которые будет проводить Банковский процессинговый центр (БПЦ).
xabay.com
«В промежуток времени с 02.30 до 05.00 возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра», — уточняет БПЦ.
Банковский процессинговый центр оказывает услуги для нескольких банков, таких как «Беларусбанк», «Белагропромбанк», «Сбер Банк», «БСБ Банк», «Паритетбанк», «Белинвестбанк», «БНБ-Банк», «Банк Решение», «Франсабанк», «Цептербанк», «БТА Банк», «РРБ-Банк».