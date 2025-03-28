Днепр массированно атаковали российские дроны 2 28.03.2025, 23:35

В городе вспыхнули пожары.

Вечером в пятницу, 28 марта, захватническая армия Российской Федерации массированно атаковала Днепр с помощью ударных дронов.

В 22:45 по Минску глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил в Telegram о взрывах в городе. В результате атаки уже возникли пожары, также предварительно известно о разрушениях. Он призвал людей оставаться в безопасных местах:

- Из-за атаки БПЛА возникло несколько пожаров. Предварительно, есть повреждения в жилом секторе. Вся информация уточняется.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com