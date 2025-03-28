Днепр массированно атаковали российские дроны

Днепр массированно атаковали российские дроны2
- 28.03.2025, 23:35
В городе вспыхнули пожары.
Вечером в пятницу, 28 марта, захватническая армия Российской Федерации массированно атаковала Днепр с помощью ударных дронов.
В 22:45 по Минску глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил в Telegram о взрывах в городе. В результате атаки уже возникли пожары, также предварительно известно о разрушениях. Он призвал людей оставаться в безопасных местах:
- Из-за атаки БПЛА возникло несколько пожаров. Предварительно, есть повреждения в жилом секторе. Вся информация уточняется.