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Днепр массированно атаковали российские дроны

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  • 28.03.2025, 23:35
Днепр массированно атаковали российские дроны

В городе вспыхнули пожары.

Вечером в пятницу, 28 марта, захватническая армия Российской Федерации массированно атаковала Днепр с помощью ударных дронов.

В 22:45 по Минску глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил в Telegram о взрывах в городе. В результате атаки уже возникли пожары, также предварительно известно о разрушениях. Он призвал людей оставаться в безопасных местах:

- Из-за атаки БПЛА возникло несколько пожаров. Предварительно, есть повреждения в жилом секторе. Вся информация уточняется.

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