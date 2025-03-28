Украина в ближайшее время получит новый транш от МВФ
- 28.03.2025, 23:41
Для этого выполнены все условия, заявил премьер-министр Украины.
Украина уже скоро получит от Международного валютного фонда транш в размере 400 млн долларов. Для этого выполнены все условия.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
- Исполнительный совет МВФ утвердил седьмой пересмотр программы EFF и уже в ближайшее время Украина получит очередной транш объемом около 400 млн долларов США, - отметил глава украинского правительства.
Он уточнил, что вместе с таким траншем поддержка госбюджета Украины Фондом составит уже более 10 млрд долларов.
Шмыгаль поблагодарил МВФ за поддержку, которая способствует укреплению экономической стойкости Украины.