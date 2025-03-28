Украина в ближайшее время получит новый транш от МВФ 28.03.2025, 23:41

Для этого выполнены все условия, заявил премьер-министр Украины.

Украина уже скоро получит от Международного валютного фонда транш в размере 400 млн долларов. Для этого выполнены все условия.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

- Исполнительный совет МВФ утвердил седьмой пересмотр программы EFF и уже в ближайшее время Украина получит очередной транш объемом около 400 млн долларов США, - отметил глава украинского правительства.

Он уточнил, что вместе с таким траншем поддержка госбюджета Украины Фондом составит уже более 10 млрд долларов.

Шмыгаль поблагодарил МВФ за поддержку, которая способствует укреплению экономической стойкости Украины.

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