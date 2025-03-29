США отвергли требование Путина о введении внешнего управления в Украине 30 29.03.2025, 9:56

25,154

Власть в Украине определяется ее конституцией и народом.

Белый дом не согласился с предложением Владимира Путина о введении временного управления в Украине под эгидой ООН и западных стран. Этот план, по мнению Путина, должен был бы обеспечить проведение выборов и привести к власти правительство, которое пользовалось бы доверием населения. Однако представитель Совета национальной безопасности США в комментарии Reuters подчеркнул, что «власть в Украине определяется ее конституцией и народом». Таким образом, идея «временного управления» была отвергнута, передает The Moscow Times.

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не обсуждал этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом. «В ходе телефонных разговоров, о которых мы вам сообщали, эта тема не затрагивалась», — ответил он на соответствующий вопрос ТАСС. Песков уточнил, что предложение Путина носит лишь «гипотетический» характер.

Ранее Владимир Путин заявил, что введение временного международного управления могло бы способствовать подписанию мирного договора между Украиной и Россией. «Можно было бы под эгидой ООН, США, с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения на Украине временного управления. Для того, чтобы провести демократические выборы», — заявил он во время визита на атомный подводный крейсер «Архангельск».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com