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Украина не подпишет соглашение с США, если оно будет угрожать вступлению в ЕС

  • 29.03.2025, 1:00
Украина не подпишет соглашение с США, если оно будет угрожать вступлению в ЕС
Владимир Зеленский

Об этом заявил Зеленский.

Соглашение с США о редкоземельных металлах не будет подписано, если оно будет угрожать вступлению Украины в Европейский Союз.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга в пятгицу.

- В Конституции Украины четко понятно, что наш курс - в ЕС. Есть очень важные реформы, есть соответствующие шаги. Ничто, что может угрожать вступлению Украины в ЕС, не может быть воспринято, - подчеркнул президент.

Глава украинского государства добавил, что рассмотрит соглашение, «когда там не будет соответствующих законодательных угроз».

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