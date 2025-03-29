Украина не подпишет соглашение с США, если оно будет угрожать вступлению в ЕС
- 29.03.2025, 1:00
Об этом заявил Зеленский.
Соглашение с США о редкоземельных металлах не будет подписано, если оно будет угрожать вступлению Украины в Европейский Союз.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга в пятгицу.
- В Конституции Украины четко понятно, что наш курс - в ЕС. Есть очень важные реформы, есть соответствующие шаги. Ничто, что может угрожать вступлению Украины в ЕС, не может быть воспринято, - подчеркнул президент.
Глава украинского государства добавил, что рассмотрит соглашение, «когда там не будет соответствующих законодательных угроз».